中職／猿封王遊行 鄭文燦向樂天喊話保留隊名

2019-10-20 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



桃園市長鄭文燦參加封王遊行。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿17日在台中客場擊退中信兄弟，台灣大賽4勝1敗完成3連霸，今天返回桃園舉辦封王遊行，由於球隊明年賽季起轉賣給日本樂天集團，包含La New集團董事長劉保佑、猿隊領隊劉玠廷都現身最後一次遊行活動，桃園市長鄭文燦也出席力挺，並公開喊話，盼樂天集團保留「桃猿」隊名稱。

猿隊遊行隊伍最後一站來到桃園市政府廣場，全體隊職員上台一同和球迷慶功，市長鄭文燦帶頭致詞，先是感謝劉保佑和劉玠廷父子兩人在桃園耕耘職棒事業，接著說出，樂天集團社長其實也在現場，喊話，「桃園和桃猿是畫上等號的，希望未來不要變。」鄭文燦同時為「大聖」和「猿氣小子」請命，希望兩隻吉祥物也能保留。

鄭文燦先前承諾，猿隊達成3連霸會送上大禮，今天透露內容，包含桃園球場內、外野的改造工程，內野看台有望在一、三壘側拉近和場內的距離，外野積水問題也正由桃猿球團評估中，列入改建清單順序，不過一切都還要和樂天集團溝通。

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猿隊過去以一年30萬元權利金向桃園市政府承租球場，如今樂天需重新談約，鄭文燦指出金額約為一年300萬元，且會是長期合約。

劉玠廷表示，原先邀請樂天集團社長前來觀賞第6戰，後來提前封王改邀約參觀遊行，幫助他們了解球隊和這座城市的連結，關於之後的球場設備異動，他說，「樂天在日職金鷲主場也有許多改建經驗，猿隊目前幫忙交接和傳承，他們自己也有一套球場改造計畫，所以比較大面積的工程會等正式接手後再進行。」

Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，市長鄭文燦與Lamigo冠軍隊職員、Lamigo girls合影慶功，現場球迷熱情歡呼尖叫。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，Lamigo董事長劉保佑（中左）獻上冠軍盃，由市長鄭文燦（中右）接受獲球迷歡呼。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行，總教練洪一中（中）與球員進行受到球迷英雄式歡迎。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊總冠軍桃園市封王大遊行慶祝，現場球迷歡呼擠得水洩不通，熱情破表。記者曾增勳／攝影 分享 facebook