中職／桃猿26日告別戰 La New對上Lamigo

2019-10-19 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



走入歷史，Lamigo桃猿隊將在10月26日舉辦告別戰。圖／Lamigo桃猿球團提供 分享 facebook Lamigo桃猿隊用三連霸為Lamigo經營最後一年劃下休止符，冠軍賽在客場封王讓不少猿迷錯過同拋彩帶的時刻，猿隊今天公布在球季結束後舉辦最後一場告別戰，日期訂於10月26日，主題為「La New VS Lamigo」，球迷有機會看到歷年球員回到球場。

猿隊今年球季結束後將由日本樂天集團接手，10月26日17：05將在桃園棒球場舉行唯一一場的「Lamigo桃猿最終告別戰 La New VS Lamigo」，並在賽後舉行告別儀式，向10號隊友致謝。

猿隊也公布售票日期，金銀猿卡友原座位免費入場，仍可於10月20日9：00至15：00先行至FamiPort預購門票；狀猿卡友則可於10月20日17：00至23：59至FamiPort預購門票，限預購6張；10月21日10：00全面開賣。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

告別戰內野門票每張售價350元不分全半（對號入座）；外野門票每張售價200元不分全半（自由入座），開打時間為17：05，進場時間為15：00。