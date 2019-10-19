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中職／桃猿26日告別戰 La New對上Lamigo

2019-10-19 12:55聯合報 記者蘇志畬／即時報導

走入歷史，Lamigo桃猿隊將在10月26日舉辦告別戰。圖／Lamigo桃猿球團...
走入歷史，Lamigo桃猿隊將在10月26日舉辦告別戰。圖／Lamigo桃猿球團提供
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Lamigo桃猿隊用三連霸為Lamigo經營最後一年劃下休止符，冠軍賽在客場封王讓不少猿迷錯過同拋彩帶的時刻，猿隊今天公布在球季結束後舉辦最後一場告別戰，日期訂於10月26日，主題為「La New VS Lamigo」，球迷有機會看到歷年球員回到球場。

猿隊今年球季結束後將由日本樂天集團接手，10月26日17：05將在桃園棒球場舉行唯一一場的「Lamigo桃猿最終告別戰 La New VS Lamigo」，並在賽後舉行告別儀式，向10號隊友致謝。

猿隊也公布售票日期，金銀猿卡友原座位免費入場，仍可於10月20日9：00至15：00先行至FamiPort預購門票；狀猿卡友則可於10月20日17：00至23：59至FamiPort預購門票，限預購6張；10月21日10：00全面開賣。

告別戰內野門票每張售價350元不分全半（對號入座）；外野門票每張售價200元不分全半（自由入座），開打時間為17：05，進場時間為15：00。

Lamigo桃猿樂天棒球
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