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亞錦賽／張家兄弟帶動攻勢狂攻3分 四局4:0領先韓國

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亞錦賽／陳仕朋好投 中華1比0暫時領先韓國

2019-10-18 20:00攝影中心 記者黃仲裕／台中即時報導

亞錦賽中華隊今晚在台中洲際棒球場出戰韓國隊，中華隊先發投手陳仕朋主投二又三分之二局無失分，中華隊第三棒陳偉志三局下半擊出一壘安打，帶有一分打點。三局結束，目前以1比0暫時領先韓國隊。

中華隊先發投手陳仕朋主投二又三分之二局無失分。記者黃仲裕／攝影
中華隊先發投手陳仕朋主投二又三分之二局無失分。記者黃仲裕／攝影
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中華隊第三棒陳偉志三局下半擊出一壘安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
中華隊第三棒陳偉志三局下半擊出一壘安打，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影
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中華隊陳仕朋
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