中職／向恰恰告別 網友發現總冠軍賽藏數字秘密

2019-10-18 10:49 聯合新聞網 綜合報導



彭政閔正式結束球員生涯，可惜未能拿下總冠軍。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中職總冠軍賽於昨天畫下句點，桃猿隊以4勝1負奪冠，在第五戰的封王戰，桃猿以20:3擊敗兄弟，就已有不少網友指出兩隊總和「23」分，正好與告別的中信兄弟彭政閔背號相同，有著相當特別的巧合。

然而更有網友發現這一系列總冠軍賽，還有更多與恰恰相關的驚人數字秘密，包括G1+G3以及G4、G5的比數總和均是「23」；G2比數總和19，代表恰恰在中職19年；而桃猿4:1擊敗兄弟，像是代表41歲的他；最後五場總和「88」諧音bye-bye，是恰恰「88」，Lamigo「88」。

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網友表示，「這人太厲害了，簡直是數字專家。」、「紅中下了一盤大棋，被你揭開了。」、「真的神劇本」。