中職／王躍霖扮桃猿封王牛棚關鍵 獲選勝隊優秀球員
2019-10-18 03:21中央社 台中18日電
中職Lamigo桃猿隊投手王躍霖，成為此次總冠軍賽桃猿隊前3勝的關鍵，獲選「勝隊優秀球員」；備戰總冠軍賽被強襲球打到一度擔心不能參賽，王躍霖表示，開心幫助球隊拿下勝利。
中職7戰4勝制總冠軍賽12日開打，首場比賽兩隊平手、滿壘局面，桃猿隊王躍霖登板，三振中信兄弟隊強打詹子賢，替球隊搶下好彩頭，拿下個人中職總冠軍賽首勝，第3戰後援投1.2局無失分，替球隊守住勝利，拿下救援成功。
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第4戰9局登板後援，投1局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，桃猿隊打完4場比賽，順利搶下3勝聽牌，王躍霖是關鍵人物，桃猿隊17日擊敗中信兄弟，系列賽4勝1敗順利拿下總冠軍，王躍霖也獲選「勝隊優秀球員」。
王躍霖透露，面對大賽「慢熱」是調整方法，高張力比賽，如果從賽前開始就處於繃緊神經的狀態，真的要上場很容易沒力，這次總冠軍賽從第一場比賽開始，試著讓自己「慢熱」，比賽前半段先放鬆精神，5局開始進入備戰狀態，真的需要上場時，就會是最亢奮的時刻。
王躍霖也表示，去年很可惜沒能跟著球隊一起打總冠軍賽，今年在備戰總冠軍賽的時候，隊內練習賽中還被強襲球打到，一度以為沒有辦法參加總冠軍賽，「還好是打到膝蓋側邊，我的大腿很強壯」，也很開心關鍵時刻可以幫助球隊拿下勝利。
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