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中職／伯納主動向媒體說再見 明年不留兄弟？

2019-10-18 00:36聯合報 記者藍宗標／即時報導

兄弟隊總教練伯納（右）賽後出現在記者室，心情有些激動。記者藍宗標／攝影
兄弟隊總教練伯納（右）賽後出現在記者室，心情有些激動。記者藍宗標／攝影
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中信兄弟隊17日在總冠軍賽第五戰不敵Lamigo桃猿隊，挑戰隊史第八冠失利，全隊在台中洲際球場解散後，美籍總教練伯納突然主動走進記者室，向在場媒體說再見，明年是否留任值得觀察。

伯納去年九月從兄弟投手教練變成代理總教練，今年正式成為教頭，他說：「來到台灣發展，受到很多人的支持，非常感謝大家。」

伯納表示，待過很多地方，台灣人真的非常善良，上半季爭冠失利，球迷到了下半季還是不離不棄，這在其他地方看不到。

伯納講到心情有些激動，幾乎掉下眼淚，他說：「過去兩年適應不同文化，生活有點困難，台灣人幫我適應環境，生活變得容易許多。」

兄弟明年是否異動教練團，目前未有明確答案，伯納表示，未來不知如何發展、不知公司會如何安排，先回美國休息，好好沉澱一下。

中職中信兄弟隊近5次挑戰總冠軍賽都失利，17日沒能力阻Lamigo桃猿隊拋彩帶，...
中職中信兄弟隊近5次挑戰總冠軍賽都失利，17日沒能力阻Lamigo桃猿隊拋彩帶，再度與總冠軍擦肩；總教練伯納賽後有感落淚。圖為伯納（右）在場邊觀察比賽狀態。 中央社
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【中央社／台中18日電】

中職中信兄弟隊近5次挑戰總冠軍賽都失利，17日沒能力阻Lamigo桃猿隊拋彩帶，再度與總冠軍擦肩；總教練伯納賽後有感落淚，也不斷提到台灣人對於棒球的支持是他從未見過。

中職中信兄弟隊17日總冠軍賽第5戰在洲際棒球場迎戰桃猿隊，桃猿隊打線大爆發，兄弟無力回天，終場以3比20吞敗，系列賽1勝4敗、再度與總冠軍擦肩。

賽後兄弟隊總教練伯納特地上到記者室與媒體告別，談話中不斷提到台灣文化、球迷很善良，也提到他走過許多有打棒球的國家，但是台灣人對於棒球人的支持，是他從來沒有見過的，也提到如果美國人的善良有台灣人的一半就好。

伯納講到一半還難忍情緒落淚，伯納回憶，兄弟上半球季戰績不好，但是無論輸球還是贏球，賽後球迷總是圍著巴士吶喊、為球員們加油，令他印象深刻；至於未來規劃，伯納表示，目前還需要時間沈澱一下，「下一步會怎麼樣不曉得，祝福大家一切順利」。

中信兄弟Lamigo桃猿
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