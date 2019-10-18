中職／猿隊完成3連霸 洪總：沒想到那麼順利

2019-10-18 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



桃猿拿下三連霸，球員開心拋教練慶祝。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊在今年總冠軍賽以4勝1敗擊敗中信兄弟封王，完成隊史首次3連霸，近6年奪5冠，為猿隊16年隊史劃下美好的句點，總教練洪一中賽後直言：「沒想到那麼順利。」

猿隊將在季後轉手給樂天集團，今年最後一次總冠軍賽，如願奪下隊史第7冠，這7冠都是在洪一中的領軍之下，他執教生涯在總冠軍賽累積30勝，也已是中職最高紀錄。

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今年猿隊雖奪上半季冠軍，但下半季尾聲狀況不理想，要與下半季狀況正好的中信兄弟隊爭冠，洪總坦言，原本很擔心，也對爭冠沒有信心。

「下半季後期球隊狀況讓我傷透腦筋，一直在想要怎麼把球隊的狀況調整好，用了很多方法，有陣子我們的中繼、後援，見到兄弟打者，手都軟了。」洪總直言，「我還一度想說不要被清盤就好。」

然而猿隊在總冠軍賽最終只打5戰，以4勝1敗封王，洪總說：「沒想到會那麼順利，謝謝這些球員，關鍵在於我們打擊發揮得很好。」