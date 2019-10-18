中職／再獲敗隊最佳球員 張志豪心情沮喪

2019-10-18 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中信兄弟隊一再爭冠失利，歷年在總冠軍賽對決Lamigo桃猿隊四次都落敗。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊歷年在總冠軍賽對決Lamigo桃猿隊四次，完全無法從他們的手中奪下冠軍，隊史七冠紀錄也遭追平，兩隊並列史上第二，落後統一獅隊兩冠，再次獲選敗隊最佳球員的張志豪，今天賽後心情十分沮喪，幾乎沒有太多感言。

猿隊近六年奪下五冠，兄弟近六年五次打進總冠軍賽，卻是一冠難求，2014、15、17年和今年都不敵猿隊，16年輸給義大犀牛隊。

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張志豪繼2017年後，連兩次總冠軍賽獲選敗隊最佳球員，他說：「球不是一個人可打，懂得進步、成長是所有球員必須做好的工作。」

兄弟今年一勝四敗不敵猿隊，張志豪打擊率4成09、全壘打兩支、打點11分，單一系列賽打點追平羅敏卿、林智勝（都打滿七場11分），並列史上第一。

張志豪說：「全隊都盡力了，結果並不理想，明年好好準備，重新出發。」