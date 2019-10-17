中職／阿公給的力量 劉時豪連兩年爭霸賽轟滿貫砲

2019-10-17 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



桃猿第七棒劉時豪一局上半擊出滿貫全壘打。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊捕手劉時豪，生涯6年例行賽僅敲出4轟（沒有滿貫砲），但在總冠軍賽連兩年開轟，且都是揮出滿貫全壘打，他說：「在總冠軍賽這種短期盃賽，就是毫無保留地去攻擊。」

劉時豪去年在總冠軍賽首戰轟出滿貫全壘打，幫助猿隊擊敗統一獅隊，取得2勝0敗優勢（包辦上、下半季冠軍保送1勝），拿下單場MVP。

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今天他在總冠軍賽第5戰再次挺身而出，在猿隊3勝1敗「聽牌」之下，首局從紐維拉手中轟出滿貫砲，一棒打垮中信兄弟，單場5支3、4打點，再奪封王戰單場MVP。

首局滿壘局面上場，面對紐維拉，劉時豪說：「我猜他會想要抓雙殺，就鎖定直球攻擊，想說往上打才有機會，其他的就是看球能飛多遠而已。」而那一球直接飛越右外野大牆，形成他生涯在總冠軍賽的第2轟、中職史上第12支滿貫砲。

劉時豪提到，打出去的當下，自己其實很淡定，「當時才一出局，很多東西還是未知數，但我的隊友很給力，謝謝大家那麼拚命。」

能拿下單場MVP，劉時豪也獲得已故阿公的眷顧，他透露：「其實比賽開打前，我有跟阿公禱告，他剛走不久，我希望他給我一點力量。」