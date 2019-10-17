中職／彭政閔改拿教練棒 感覺真的退休了

2019-10-17 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



彭政閔再次爭冠失利，恭喜猿隊完成三連霸。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊在總冠軍賽一勝四敗不敵Lamigo桃猿隊，無緣奪下隊史第八冠，「恰恰」彭政閔說：「全隊都盡力了，投手已經盡力壓制，但猿隊串聯性太好、企圖心很強，未能封王當然遺憾。」

彭政閔今天四個打數掛零、吞下一次三振，這次總冠軍賽打擊率仍有3成75；他表示，希望能夠多打一些分數，拉近和猿隊距離、甚至超前，但猿隊是火力非常強大的球隊，恭喜他們奪冠、完成三連霸。

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他說：「接下來放下球棒，換成教練棒，打完總冠軍賽的感覺就是真的退休了。」

台中洲際球場今天湧進19353人觀戰，比賽結束那一刻，球迷大喊彭政閔的名字，他聽得非常清楚，強調棒球生涯會有這麼多榮譽，都要謝謝他們。

兄弟在2010年奪下隊史第七冠後，接下來五次爭霸戰都落敗，彭政閔告訴隊上年輕球員，想成為頂尖選手必須好好學習、承受抗壓性。

他說：「兄弟球迷很多，喊起來很有震撼力，希望隊上球員可以頂住壓力。」

彭政閔指出，所有球員都不希望被別人拋下冠軍彩帶，不想輸球要全力打贏，不敵猿隊必須接受事實。

彭政閔接下來任務是11月開打的世界12強賽，生涯首次在國家隊擔任教練，他表示，何時報到就等聯盟通知，相信中華隊總教練洪一中已在備戰。