中職／打擊率破5成+3轟 林立奪總冠軍賽MVP

2019-10-17 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



林立拿下系列賽ＭＶＰ。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊林立今年在總冠軍賽挺身而出，今天第5戰單場5支5，包括2支全壘打，猛灌6分打點，5戰繳出5成20打擊率、貢獻11打點，拿下系列賽MVP，對於這大幅成長的一季，林立坦言，進步最多的是心理。

林立前年季中加盟中職，就獲得參與總冠軍賽的機會，但出賽機會不多，去年則僅獲5打數且繳白卷。今年不僅連5場先發，還替球隊做出貢獻，他說：「今年能幫助球隊，拿下3連霸，對自己來說是很好的經驗。」

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林立在今年總冠軍賽繳出破5成打擊率，轟出3發全壘打，是全隊狀況最火燙的球員，但他把奪冠功勞歸給全隊，「就像胖哥（林泓育）講的，每個人出到一點力，就能贏下一場球。」他提到，總冠軍賽上場打擊的策略和例行賽一樣，希望在球隊有需要的時候做出貢獻。

今年林立在例行賽繳出漂亮的成績單，以3成89拿下年度打擊王，如今再奪首座總冠軍賽MVP，還有機會問鼎年度MVP。

看在隊上學長眼中，今年林立進步很多，他自己則表示：「今年最大的進步不是球技，而是心理。」他提到，在面對不同的狀況，需要有正確的心態去面對，「打擊教練（曾豪駒）幫助我滿大的，學長有都會跟我分享很多經驗。」