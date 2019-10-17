中職／彭政閔生涯最終戰4支0 黯然看兄弟大敗桃猿連霸

2019-10-17 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



中信球星彭政閔職棒生涯倒數。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中職總冠軍賽第5戰，Lamigo桃猿隊作客台中洲際棒球場，一開賽就灌進9分，單場出現5發全壘打，終場以20：3贏球，猿隊系列賽4勝1敗封王，完成隊史首次3連霸，隊史累積7冠也追上兄弟並列史上第2多（僅次於統一獅9冠），也是猿隊轉賣前最後一冠。

猿隊在今天賽前已取得「聽牌」優勢，今天一開賽就打爆兄弟先發洋投紐維拉，藍寅倫的二壘打先送回2分，捕手劉時豪隨後轟出右外野滿貫全壘打，一棒給了兄弟重擊，2出局後林立又揮出3分砲，個人連兩戰開轟，猿隊首局就打下9：0領先。

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劉時豪繼去年總冠軍賽首戰後，生涯第2度在總冠軍賽敲出滿貫砲，成為繼張泰山、高國慶後的第2人。而今年總冠軍賽共出現3發滿貫全壘打（第2戰－中信兄弟張志豪、第4戰－猿隊郭嚴文），打破歷年單一爭霸戰紀錄。

紐維拉今天只投0.2局失8分，單局用了48球打破總冠軍賽紀錄（原紀錄為味全龍隊黃平洋1991年第七戰第四局42球），接替的牛棚投手也擋不住猿隊攻勢。

猿隊自開賽起連續4局得分，拉開15：1的大幅領先，6局上林承飛轟出陽春砲，陳俊秀也擊出一發3分全壘打，單局再添4分，打得兄弟無力反攻。林立在9局上再敲1轟，單場5安包括雙響砲、貢獻6分打點。

猿隊先發投手尼克斯在第2戰先發，只投0.1局失8分，讓猿隊吞首敗，今天再度登板，先發6局，被敲出6支安打，送出5次三振，失1分，拿下勝投。

中信兄弟「恰恰」彭政閔生涯最後一戰，單場4打數沒有安打，中斷總冠軍賽連9場安打、連20場上壘，挑戰生涯第5冠留遺憾。