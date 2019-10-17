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中職／桃猿二局上攻滿壘得1分 10:1領先兄弟

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NBA2019 NBA上海賽觀戰紀實今日十大好球 (10月17日)

影／劉時豪滿貫砲 桃猿首局9比1領先中信

2019-10-17 19:58攝影中心 記者黃仲裕／台中即時報導

中華職棒總冠軍賽第五場比賽今晚在台中洲際棒球場舉行，已經取得聽脾優勢的桃猿首局就靠著劉時豪滿貫砲及林立三分砲一連串的攻勢拿下9分，一局結束9比1領先中信兄弟

桃猿首局攻下9分，把中信先發投手紐維拉打下場。記者黃仲裕／攝影
桃猿首局攻下9分，把中信先發投手紐維拉打下場。記者黃仲裕／攝影
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桃猿第七棒劉時豪一局上半擊出滿貫全壘打。記者黃仲裕／攝影
桃猿第七棒劉時豪一局上半擊出滿貫全壘打。記者黃仲裕／攝影
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桃猿第二棒林立一局上半擊出中外野方向全壘打，帶有三分打點。記者黃仲裕／攝影
桃猿第二棒林立一局上半擊出中外野方向全壘打，帶有三分打點。記者黃仲裕／攝影
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中信先發投手紐維拉主投三分之二局失八分，黯然退場。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手紐維拉主投三分之二局失八分，黯然退場。記者黃仲裕／攝影
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林立中信兄弟劉時豪
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