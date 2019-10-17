中職／季賽4轟未有滿貫砲 劉時豪這兩轟驚人

2019-10-17 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



劉時豪。 報系資料照 分享 facebook Lamigo桃猿隊捕手劉時豪，今天在總冠軍賽第五戰一局上轟出滿貫砲，個人在歷年爭霸戰兩轟都是滿壘全壘打，中信兄弟隊洋投紐維拉只投0.2局退場，投48球寫下單局用球數最多紀錄（原是味全龍隊黃平洋1991年第七戰第四局42球）。

劉時豪生涯六年只有四支全壘打，未有滿貫砲紀錄，總冠軍賽卻有兩支滿壘全壘打，去年對統一獅隊首戰砲轟瑞安，今天換成紐維拉遭殃。

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這次總冠軍賽已有三支滿貫砲，前兩轟是第二戰張志豪、第四戰郭嚴文，寫下歷年單一爭霸戰新高，劉時豪也是歷年第12支滿壘全壘打紀錄。

總冠軍賽累積兩支滿貫砲的球員只有張泰山、高國慶、劉時豪，三人並列史上第一。

尼克斯今天狀況不佳，開賽面對十名打者被揮出四支安打、保送四次、失八分，陳柏豪接手後被林立轟出三分砲（前兩分算在紐維拉失分），猿隊打了12人次攻下九分，占有極大優勢。