中職／總冠軍賽開球初體驗 張育成：比在大聯盟還緊張

2019-10-17 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



張育成（右）賽前與彭政閔（左）合影。圖／取自張育成粉絲團 分享 facebook 趁著亞錦賽休兵日的空擋，旅美好手、中華隊內野手張育成獲中信兄弟之邀，今天擔任總冠軍賽第5戰的開球嘉賓，生涯首度替職棒賽事開球，讓他大呼，「比我在大聯盟打球還緊張。」

張育成季後返台，本周加入中華隊參與亞錦賽，今天正好是複賽前的休兵日，張育成也獲邀獻出開球初體驗，他笑說，從來沒想過有機會來開球，非常緊張，「竟然要在大賢拜面前丟一顆球，我這小咖怎麼可以在賢拜面前投球。」

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張育成透露，自己前一次踏上投手丘已經是高中時期，「很久了」，今天開球則投了一顆「挖地瓜」，他不好意思地笑說：「天氣有點冷。」也怕開球丟到人，不敢全力飆球速。

在今天開球之前，張育成還與中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔合照，照片上傳到個人粉絲團，寫上「看到賢拜很開心，小時候都看您打球。」

張育成透露，小時候在家鄉台東，教練都會要全隊集合，透過電視看職棒轉播，當時就看著前輩們在場上拚戰，他也提到彭政閔及林智勝，「他們在場上、場下都可以帶領球隊的氣氛。」

儘管中信兄弟和Lamigo桃猿隊正在進行總冠軍賽，彭政閔也不忘關心亞錦賽戰況，張育成透露，賽前彭政閔就給予鼓勵，「賢拜說，對日本隊那場，看得出來我在比賽的時候很緊張，他要我別太緊張，說我在中華隊會有好的表現。」

彭政閔將在打完總冠軍賽後結束球員生涯，張育成也透露不捨，「很希望他可以繼續打，看他打球滿舒服的。」