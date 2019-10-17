中職／腰不適仍想蹲捕 林泓育：我很了解自家投手

2019-10-17 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台中即時報導



桃猿第四棒林泓育。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊在總冠軍賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢，今天第5戰力拚客場封王，捕手林泓育打擊近況火燙，連蹲2場後仍想坐鎮本壘，但礙於腰不適，猶豫了許久後妥協，以指定打擊身分出賽。

「我有把握，我很了解自家投手。」林泓育在第5戰賽前經過一番掙扎，原本希望繼續以先發捕手身分出賽，他說：「因為我想贏，想要幫助這狀況，我有信心，我比較了解投手，上場的話掌握度比較高。」

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林泓育坦言，自己很想贏，想幫助球隊在今天就拿下勝利，奪下隊史第7座總冠軍，因此他希望，自己上場蹲捕幫助球隊、帶來安定感，「我認為，我上去蹲的掌握度比較高。」林泓育指出：「沒有投手不會被打、不失分，但要想辦法把傷害降到最低。」

但林泓育因連兩場蹲滿9局，加上兩戰比賽中狀況都不少，對捕手來說負擔不小，造成他腰不適，賽前打擊教練曾豪駒詢問狀況，林泓育也猶豫了許久，又想蹲捕，又怕自己的狀況對球隊造成更大傷害，「如果上場了，只蹲2局就有狀況，反而影響更大。」

林泓育生涯7度參與總冠軍賽，截至今年第4戰為止，合計出賽34場，132打數敲出55支安打，打擊率4成17，在總冠軍賽至少100打數打者中排第一，轟出8支全壘打。累積4次觸身球則是中職新紀錄，他也無奈笑說：「到底為什麼？」

每次總冠軍賽都能展現火燙手感，林泓育指出：「我只是把我的工作做好，當下該做就什麼就做什麼，不管是推進、上壘，沒有一定要安打。」他也提到，在總冠軍賽，基礎很重要，「要做有效攻擊，就算讓對手拿到出局數，也要對球隊有貢獻。」