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中職／兄弟第五戰要拚翻轉 彭政閔主場告別秀

2019-10-17 18:23聯合報 記者藍宗標／即時報導

「恰恰」彭政閔。記者黃仲裕／攝影
「恰恰」彭政閔。記者黃仲裕／攝影
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【賽前報導】

中職總冠軍賽今天繼續在台中洲際球場進行第五戰，也是中信兄弟隊本季主場最後一戰，在一勝三敗的劣勢下，此役必須全力搶勝，否則今年球季將到此結束。

兄弟目前七座總冠軍紀錄，在中職史上排名第二，落後統一獅隊兩次，Lamigo桃猿隊六冠排名第三，今年挑戰隊史首次三連霸紀錄，目前情勢相當樂觀。

兄弟41歲老將彭政閔生涯19年最後一次在洲際球場出賽，成為總冠軍賽第五戰最大焦點，兄弟球團賽前宣布，預售票賣出17000張，只剩最後3000個外野席，有機會挑戰滿場紀錄。

彭政閔在總冠軍賽前四戰12個打數揮出六支安打，包括一支二壘打，攻下三分打點、跑回兩分，目前連續九場安打、連20場上壘，生涯在總冠軍賽累積79支安打、得41分、123個壘打數都是史上第一。

兄弟總教練伯納今天調動先發棒次，吳東融重回開路先鋒，彭政閔的棒次從四棒變成五棒，和林智勝互換。

猿隊只差一勝奪下隊史第七冠、近六年第五冠，總教練洪一中不敢大意，就怕最後三戰被兄弟翻盤，強調把每場比賽當成第一場打，不會想到明天的事。

彭政閔中職
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