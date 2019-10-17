中職／兄弟還未絕望 廖乙忠待命投第6戰
2019-10-17 17:44
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
中信兄弟隊在總冠軍賽一勝三敗落後Lamigo桃猿隊，已無再敗空間，今天第五戰在台中洲際球場開打，一定要全力搶勝，兄弟總教練伯納賽前鼓勵全隊，不要放棄任何機會。
中職過去在前四戰只拿一勝的14隊，最後有12隊出局，從機率看來，兄弟封王機會只剩14%，但伯納不認為今天會是最後一戰，他說：「如果打贏這場比賽，明天將到桃園球場，全力準備最後兩戰。」
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兄弟今天推出12日總冠軍賽首戰先發投手紐維拉，按照投一休四節奏再登板，伯納強調他是隊上最好的投手，第五戰有機會和猿隊一搏。
紐維拉在球季賽18場先發投出九勝三敗、防禦率2.92，總冠軍賽首戰投八局失五分，只有三分自責，最後無關勝敗，兄弟終場5：6落敗。
兄弟目前唯一一勝是廖乙忠在13日勝投，先發6.1局失五分，兄弟13：6獲勝，接下來兩戰4：8、8：15輸球，挑戰隊史第八冠陷入絕境。
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