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中職／兄弟第5戰若贏 封王機率從14%變25%

2019-10-17 16:06聯合報 記者藍宗標／即時報導

中信兄弟隊在總冠軍賽不能再敗，彭政閔仍是球迷最期待的焦點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊在總冠軍賽不能再敗，彭政閔仍是球迷最期待的焦點。記者黃仲裕／攝影
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中職總冠軍賽今天在台中洲際球場進行第五戰，也是中信兄弟隊本季在台中主場最後一戰，面臨不能再敗的壓力，在一勝三敗的劣勢下，只要再被Lamigo桃猿隊贏球，將在自己的地盤被對方奪冠慶功。

中職過去14次打完前四戰三勝一敗的球隊，最後有12隊順利奪冠，封王機率高達86%，也就是說，兄弟逆轉勝的機會只剩14%。

根據中職紀錄，第五戰扳回一城、打成二勝三敗的球隊，最後封王機率還是不高，只有25%。

過去16次二勝三敗的球隊，最後有12隊被淘汰，只有四隊搶下冠軍，包括1998年味全龍隊、2001年兄弟象隊、2004年興農牛隊、2015年猿隊。

兄弟隊史唯一一次打完前四戰一勝三敗、最後逆轉封王的例子就是2001年，當時由林易增領軍擊敗曾智偵，日籍投手養父鐵在第一、五戰勝投，第六、七戰救援成功，奪下總冠軍賽MVP。

兄弟過去十一次總冠軍賽紀錄，2001、09、14、17年都在前四戰一勝三敗落後，後三次不敵獅隊、猿隊、猿隊。

猿隊2017年包辦上、下半季冠軍，在總冠軍賽先保送一勝，從這個角度看來，今年前四戰的戰況完全相同，兄弟首戰落後，第二戰扳回一城，第三、四戰連敗，陷入爭霸重大危機。

今天第五戰也是「恰恰」彭政閔生涯19年在台中洲際球場最後一場爭霸戰，已賣出17000張預售票，內野座位全滿。

中職彭政閔中信兄弟
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