中職／兄弟第5戰若贏 封王機率從14%變25%

2019-10-17 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中信兄弟隊在總冠軍賽不能再敗，彭政閔仍是球迷最期待的焦點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中職總冠軍賽今天在台中洲際球場進行第五戰，也是中信兄弟隊本季在台中主場最後一戰，面臨不能再敗的壓力，在一勝三敗的劣勢下，只要再被Lamigo桃猿隊贏球，將在自己的地盤被對方奪冠慶功。

中職過去14次打完前四戰三勝一敗的球隊，最後有12隊順利奪冠，封王機率高達86%，也就是說，兄弟逆轉勝的機會只剩14%。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據中職紀錄，第五戰扳回一城、打成二勝三敗的球隊，最後封王機率還是不高，只有25%。

過去16次二勝三敗的球隊，最後有12隊被淘汰，只有四隊搶下冠軍，包括1998年味全龍隊、2001年兄弟象隊、2004年興農牛隊、2015年猿隊。

兄弟隊史唯一一次打完前四戰一勝三敗、最後逆轉封王的例子就是2001年，當時由林易增領軍擊敗曾智偵，日籍投手養父鐵在第一、五戰勝投，第六、七戰救援成功，奪下總冠軍賽MVP。

兄弟過去十一次總冠軍賽紀錄，2001、09、14、17年都在前四戰一勝三敗落後，後三次不敵獅隊、猿隊、猿隊。

猿隊2017年包辦上、下半季冠軍，在總冠軍賽先保送一勝，從這個角度看來，今年前四戰的戰況完全相同，兄弟首戰落後，第二戰扳回一城，第三、四戰連敗，陷入爭霸重大危機。

今天第五戰也是「恰恰」彭政閔生涯19年在台中洲際球場最後一場爭霸戰，已賣出17000張預售票，內野座位全滿。