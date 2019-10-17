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中職／告別之夜？中信拚續命、猿盼三連霸收尾

2019-10-17 09:53聯合報 記者陳宛晶／即時報導

台灣大賽第五戰，球迷很有可能得同時告別恰恰與Lamigo。 聯合報系資料照 記者...
台灣大賽第五戰，球迷很有可能得同時告別恰恰與Lamigo。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影
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告別是否會在今晚？中職總冠軍賽今天進行第五戰，Lamigo桃猿握有三勝一敗的絕對領先，距離總冠軍就差最後一步，這一勝若能在今晚到手，不僅將是猿隊隊史首度三連霸、易主前最後一冠，也將成中信兄弟「恰恰」彭政閔的生涯最後一戰。

今年總冠軍賽難見制霸一方的洋投，造成前四戰全數都是分數偏多的打擊戰，兩隊昨晚更上演一場耗時4小時40分鐘的大混戰，猿隊靠第八局再灌5分大局奠定勝基，終場以15：8大勝，取得「聽牌」，最快今晚將在洲際球場拋下封王彩帶。

中職總冠軍賽史上，拿下三勝一敗的球隊，最終封王機率高達86%，14次裡僅兩次未能成功封王，分別為2001年統一獅和2015年中信兄弟。

兩隊看待封王密碼，都選擇放大那14%。猿隊總教練洪一中直言三勝在手不代表什麼，「在日本也有拿到三勝被逆轉的狀況。」第五戰的作戰方針仍是全力以赴，每場都當第一場去打；中信兄弟教頭伯納也說，過去不乏有從一勝三敗逆轉的案例，希望就從第五戰的紐維拉成為逆轉的起點。

兄弟陷入背水一戰劣勢，今天會是這球季與彭政閔生涯的最後一戰嗎？ 聯合報系資料照 ...
兄弟陷入背水一戰劣勢，今天會是這球季與彭政閔生涯的最後一戰嗎？ 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影
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彭政閔將在今年季後退休，若中信最終又在總冠軍賽抱憾而歸，也將確定他的冠軍戒指數目停留在四枚，生涯後九年都未能嘗到冠軍滋味，想要寄望畫下完美句點，必須寄望14%的奇蹟發生。

兩隊今晚上演洋投對決，由猿隊尼克斯對上中信紐維拉。紐維拉在首戰先發八局失五分（責失三分），無關勝敗收場，此戰投一休四登板，尋求為中信兄弟續命；情勢大好的猿隊，未在今天一戰押上李茲，而是由第二戰0.1局狂失8分的尼克斯上火線，若戰線延長回到桃園，還有李茲與王溢正兩張好牌可打。

中信兄弟中職彭政閔
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