中職／洪一中不在意聽牌 坦言被追到喘不過氣

2019-10-17 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



Lamigo桃猿隊在中職總冠軍賽第四戰15：8大勝中信兄弟隊，取得三勝一敗領先，最快17日第五戰在台中封王，奪下隊史第七冠；猿隊總教練洪一中表示，不在意「聽牌」，第五戰全力以赴，總冠軍賽每場比賽都當成第一場打。

洪一中強調，兩隊在第四戰表現都不錯，被兄弟追到喘不過氣，能贏球是運氣好，換投都能止住對方攻勢。

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從中職過去封王紀錄看來，前四戰三勝一敗領先的球隊，奪冠機率高達86%，洪一中說：「就算這樣也有被逆轉的例子，一場一場好好打，沒考慮明天，能贏球就傾全力贏，不想太多。」

兩隊在第四戰打出一堆紀錄，包括單場23分打點、得23分都是史上最多，猿隊九支長打也是單隊新高，34個壘打數追平追平紀錄。

兄弟總教練伯納認為，第四戰投手失投球太多，打線再怎麼追都追不回來，這是第五戰最需改進之處。