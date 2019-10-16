中職／郭嚴文雙響砲才發現 過去爭霸戰全壘打掛零

2019-10-16 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



Lamigo桃猿隊今天在中職總冠軍賽第四戰出現四支全壘打，追平單隊單場最多轟紀錄，郭嚴文雙響砲，藍寅倫、林立各有一轟，猿隊終場15：8大勝中信兄弟隊，取得三勝一敗，郭嚴文說：「打出去才想到，以前沒有全壘打紀錄。」

郭嚴文打過七次總軍賽，今天是第35場比賽，過去34戰未有全壘打，一開張就成為中職史上第十位締造單場雙響砲紀錄的球員。

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他表示，上去打擊沒想太多，打到球就有機會，每個人打總冠軍賽都很亢奮，把握可以攻擊的球路。

郭嚴文五局上從兄弟洋投赫猛的手中轟出滿貫砲，八局上再轟蔡齊哲，攻下五分打點；他表示，五局上滿貫砲有受到風勢影響，八局上是想幫球隊把分數拉多一點，全隊團結一致，目標就是搶勝。