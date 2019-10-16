中職／郭嚴文雙響砲5打點 兄弟封王機率剩14%
2019-10-16 23:16
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
中職總冠軍賽第四戰今天吸引16110人進場，也是台中洲際球場連14場爭霸戰觀眾破萬，Lamigo桃猿隊全場出現四支全壘打，郭嚴文轟出雙響砲、攻下五分打點，終場以15：8獲勝，取得三勝一敗領先，離隊史第七座總冠軍只差一勝。
猿隊2006、12、14、15、17、18年封王，最快明天在台中洲際球場奪下近六年第五冠；從過去總冠軍賽紀錄看來，14支打完前四戰三勝一敗的球隊，最後有12隊順利奪冠，封王機率高達86%。
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猿隊面對兄弟先發投手楊志龍，二局上兩出局後，郭嚴文獲保送，藍寅倫轟出右外野全壘打，取得兩分領先。
猿隊三局上再靠余德龍三壘打、陳晨威一壘打、林立二壘打串聯攻下兩分，拉大到4：0領先。
兄弟三局下反攻，岳東華安打、王威晨保送、詹子賢安打形成滿壘，林智勝適時安打攻下兩分打點，陳子豪追加安打再添一分，追成4：3。
楊志龍五局上又出狀況，兩出局後先被廖健富揮出安打，對林泓育觸身球，再保送陳俊秀形成滿壘；兄弟洋投赫猛接手，面對首名打者郭嚴文就被轟出滿貫砲，猿隊變成8：3領先。
郭嚴文生涯在總冠軍賽首轟出爐，也是歷年爭霸戰第11支滿貫全壘打，他也是繼2011年陳金鋒、去年劉時豪之後，隊史第三名轟出滿貫砲的球員。
兄弟五局下面對猿隊中繼投手林柏佑，詹子賢、彭政閔安打後，張志豪轟出三分砲，拉近到兩分差，彭政閔在總冠軍賽連九戰安打、連20場上壘。
猿隊攻勢不斷，林立七局上砲轟赫猛，團隊單場第三轟，比數變成9：6，兄弟七局下雖靠張志豪關鍵安打攻下兩分，又逼近到9：8；但猿隊八局上靠郭嚴文陽春砲、陳晨威三壘打、林立二壘打在內的五支安打再得五分，九局上追加全隊第15分，兄弟大勢已去。
兄弟在總冠軍賽已無退路，挑戰隊史第八冠出現重大危機，猿隊首次三連霸機會濃厚，只要再拿一勝，將追平兄弟七冠紀錄，並列史上第二，落後統一獅隊兩冠。
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