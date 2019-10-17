日職／大賽經驗vs.阿部效應 巨人要贏很難

2019年日本總冠軍賽將於本週末（19日）開打，將由中央聯盟的巨人隊迎戰太平洋聯盟的軟銀鷹隊，是兩隊自2000年由王貞治、長嶋茂雄領軍的世紀「ON對決之後」再度於總冠軍賽碰頭。

巨人隊是今年中央聯盟優勝隊伍，打進總冠軍賽實至名歸。至於軟銀，雖然因為是太平洋聯盟第二名球隊，不過如果比較兩隊在例行賽的戰績，軟銀勝率0.551（76勝62敗5和）比起巨人隊的0.546（77勝64敗2和）更出色。

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究竟今年的日本總冠軍賽有哪些焦點？誰的勝出機會比較大呢？

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◎奪冠史：巨人22次 軟銀9次

包括了1965年到1973年所締造的「V9王朝」，巨人隊曾經拿下22次日本總冠軍，是日本職棒史上最多。軟銀包括前身南海鷹、大榮鷹時期，總計拿過9次。雖然不如巨人隊耀眼，不過別忘了，從2011年起的最近8年，軟銀包辦了其中5次日本一，期間只有巨人、樂天、日本火腿各拿過1次。因此以近期來說軟銀無疑是日職的最強霸權，而包括2009年在內，巨人隊則是近10年之內唯一有辦法在總冠軍賽扳倒太平洋聯盟球隊的中央聯盟代表。

◎交流戰：軟銀2勝1敗

很湊巧地，今年兩聯盟交流戰的最後一個對戰組合就是由軟銀對上巨人，當時的三連戰也攸關到兩隊誰能奪下交流戰優勝。雙方前2戰戰成1勝1敗，最後在6月23日的最後決戰，軟銀靠著福田秀平的單場雙響砲，扮演伏兵角色。加上老將和田毅相隔651天的一軍勝投，以5比1擊敗了巨人，登上交流戰王座。

交流戰交手的3場比賽，兩隊都是主力級投手出賽。巨人隊分別是梅西迪斯（C.C.Mercedes）、山口俊、菅野智之，只靠著山口俊拿下1勝。軟銀則由千賀滉大、高橋礼、和田毅應戰，拿下頭尾的2勝。

如今看來，當時兩隊頗有為之後在總冠軍賽做預演的味道，工藤公康監督希望到日本一再來跟巨人隊決戰一次的「預言」也成真。

軟銀大賽經驗豐富，又比巨人多享有1場主場優勢，被看好連續兩年完成「下克上」。 擷圖自軟體銀行鷹官方網站 分享 facebook

◎阿部慎之助最後的日本總冠軍賽

巨人隊的強打捕手，同時也是球隊精神領袖的阿部慎之助已經宣布引退，因此這一次將是阿部選手生涯最後的日本一決戰。

2000年與大榮鷹對決的隔年球季阿部才加入職棒，因此將是他第一次與鷹隊在日本一決戰。阿部慎之助曾經在2009年奪下總冠軍賽MVP，大賽經驗豐富，在4場實行DH指定打擊制的軟銀主場將有更大的發揮空間。從他宣布引退之後，巨人隊的士氣更加高昂，因此為阿部再拚一次優勝的目標勢必會為巨人隊大大提振士氣。

巨人隊相隔7年再度打進總冠軍賽，全隊將為阿部慎之助再拚一次日本一優勝。 擷圖自讀賣巨人官方網站 分享 facebook

兩隊在季後賽第二輪勝出都有關鍵打擊英雄，分別是巨人隊四棒岡本和真以及軟銀當家游擊手今宮健太，分別獲選為MVP。

岡本和真打擊率0.533（15打數8安打），另外有3支全壘打、7分打點，狀況比例行賽更火熱。今宮健太打擊率高達0.526，尤其是最後一戰單場擊出5支安打、3支全壘打，都是CS季後賽的新紀錄，另外6分打點則是平紀錄。不過兩人在總冠軍勢必會遭到對手的嚴厲封鎖，反倒是菅野智之以及柳田悠岐這一投一打兩大支柱能否復活，將會成為兩隊關鍵。

菅野智之今年例行賽陷入生涯最低潮，3度因腰傷脫離戰線。雖然仍有11勝，不過防禦率3.89卻是生涯最差，季後賽第二輪對阪神也因調整不及沒有出賽。目前他預定在總冠軍賽第三戰先發。

巨人先發投手菅野智之近況不佳，在總冠軍戰只能排第3場先發。 聯合報系資料照片 分享 facebook

柳田悠岐今年也因傷長期未在一軍出賽，例行賽只出賽38場，繳出0.289打擊率、7支全壘打、23分打點成績。不過季後賽第一輪對樂天、第二輪對西武，他分別有0.364、0.375的打擊率。如果他能夠完全復活，軟銀的攻擊力將會對巨人造成相當大的麻煩。

◎看好度：軟銀4勝3敗奪冠

兩隊投打成績相去不遠，從交流戰的對戰過程看起來也是呈現勢均力敵的狀態，廝殺到第7戰應在所難免。

比較兩隊監督，原辰德、工藤公康都各有3次日本一的優勝經驗，大賽的經驗以及調度功力不相上下。不過軟銀最近連續6年在季後賽第二輪中出線，過去5年除了2016年敗給了當時洋聯冠軍日本火腿之外，其餘4次全數勝出挺進總冠軍賽並且奪冠，而且都是現在陣中這一票主力，陣容變動不大，因此大賽經驗豐富，居於上風。加上軟銀這兩年則都是聯盟第二，處於劣勢情況之下逆轉戰局，又比巨人多享有1場主場優勢的情況下，預估軟銀將以4勝3敗勝出，連續兩年完成「下克上」的日本一優勝。