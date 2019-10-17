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日職／大賽經驗vs.阿部效應 巨人要贏很難

2019-10-17 07:00Hiyan

2019年日本總冠軍賽將於本週末（19日）開打，將由中央聯盟的巨人隊迎戰太平洋聯盟的軟銀鷹隊，是兩隊自2000年由王貞治、長嶋茂雄領軍的世紀「ON對決之後」再度於總冠軍賽碰頭。

巨人隊是今年中央聯盟優勝隊伍，打進總冠軍賽實至名歸。至於軟銀，雖然因為是太平洋聯盟第二名球隊，不過如果比較兩隊在例行賽的戰績，軟銀勝率0.551（76勝62敗5和）比起巨人隊的0.546（77勝64敗2和）更出色。

究竟今年的日本總冠軍賽有哪些焦點？誰的勝出機會比較大呢？

Hiyan製表
Hiyan製表
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◎奪冠史：巨人22次 軟銀9次

包括了1965年到1973年所締造的「V9王朝」，巨人隊曾經拿下22次日本總冠軍，是日本職棒史上最多。軟銀包括前身南海鷹、大榮鷹時期，總計拿過9次。雖然不如巨人隊耀眼，不過別忘了，從2011年起的最近8年，軟銀包辦了其中5次日本一，期間只有巨人、樂天、日本火腿各拿過1次。因此以近期來說軟銀無疑是日職的最強霸權，而包括2009年在內，巨人隊則是近10年之內唯一有辦法在總冠軍賽扳倒太平洋聯盟球隊的中央聯盟代表。

◎交流戰：軟銀2勝1敗

很湊巧地，今年兩聯盟交流戰的最後一個對戰組合就是由軟銀對上巨人，當時的三連戰也攸關到兩隊誰能奪下交流戰優勝。雙方前2戰戰成1勝1敗，最後在6月23日的最後決戰，軟銀靠著福田秀平的單場雙響砲，扮演伏兵角色。加上老將和田毅相隔651天的一軍勝投，以5比1擊敗了巨人，登上交流戰王座。

交流戰交手的3場比賽，兩隊都是主力級投手出賽。巨人隊分別是梅西迪斯（C.C.Mercedes）、山口俊、菅野智之，只靠著山口俊拿下1勝。軟銀則由千賀滉大、高橋礼、和田毅應戰，拿下頭尾的2勝。

如今看來，當時兩隊頗有為之後在總冠軍賽做預演的味道，工藤公康監督希望到日本一再來跟巨人隊決戰一次的「預言」也成真。

軟銀大賽經驗豐富，又比巨人多享有1場主場優勢，被看好連續兩年完成「下克上」。 擷...
軟銀大賽經驗豐富，又比巨人多享有1場主場優勢，被看好連續兩年完成「下克上」。 擷圖自軟體銀行鷹官方網站
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◎阿部慎之助最後的日本總冠軍賽

巨人隊的強打捕手，同時也是球隊精神領袖的阿部慎之助已經宣布引退，因此這一次將是阿部選手生涯最後的日本一決戰。

2000年與大榮鷹對決的隔年球季阿部才加入職棒，因此將是他第一次與鷹隊在日本一決戰。阿部慎之助曾經在2009年奪下總冠軍賽MVP，大賽經驗豐富，在4場實行DH指定打擊制的軟銀主場將有更大的發揮空間。從他宣布引退之後，巨人隊的士氣更加高昂，因此為阿部再拚一次優勝的目標勢必會為巨人隊大大提振士氣。

巨人隊相隔7年再度打進總冠軍賽，全隊將為阿部慎之助再拚一次日本一優勝。 擷圖自讀...
巨人隊相隔7年再度打進總冠軍賽，全隊將為阿部慎之助再拚一次日本一優勝。 擷圖自讀賣巨人官方網站
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◎關鍵人物－菅野智之、柳田悠岐

兩隊在季後賽第二輪勝出都有關鍵打擊英雄，分別是巨人隊四棒岡本和真以及軟銀當家游擊手今宮健太，分別獲選為MVP。

岡本和真打擊率0.533（15打數8安打），另外有3支全壘打、7分打點，狀況比例行賽更火熱。今宮健太打擊率高達0.526，尤其是最後一戰單場擊出5支安打、3支全壘打，都是CS季後賽的新紀錄，另外6分打點則是平紀錄。不過兩人在總冠軍勢必會遭到對手的嚴厲封鎖，反倒是菅野智之以及柳田悠岐這一投一打兩大支柱能否復活，將會成為兩隊關鍵。

菅野智之今年例行賽陷入生涯最低潮，3度因腰傷脫離戰線。雖然仍有11勝，不過防禦率3.89卻是生涯最差，季後賽第二輪對阪神也因調整不及沒有出賽。目前他預定在總冠軍賽第三戰先發。

巨人先發投手菅野智之近況不佳，在總冠軍戰只能排第3場先發。 聯合報系資料照片
巨人先發投手菅野智之近況不佳，在總冠軍戰只能排第3場先發。 聯合報系資料照片
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柳田悠岐今年也因傷長期未在一軍出賽，例行賽只出賽38場，繳出0.289打擊率、7支全壘打、23分打點成績。不過季後賽第一輪對樂天、第二輪對西武，他分別有0.364、0.375的打擊率。如果他能夠完全復活，軟銀的攻擊力將會對巨人造成相當大的麻煩。

◎看好度：軟銀4勝3敗奪冠

兩隊投打成績相去不遠，從交流戰的對戰過程看起來也是呈現勢均力敵的狀態，廝殺到第7戰應在所難免。

比較兩隊監督，原辰德、工藤公康都各有3次日本一的優勝經驗，大賽的經驗以及調度功力不相上下。不過軟銀最近連續6年在季後賽第二輪中出線，過去5年除了2016年敗給了當時洋聯冠軍日本火腿之外，其餘4次全數勝出挺進總冠軍賽並且奪冠，而且都是現在陣中這一票主力，陣容變動不大，因此大賽經驗豐富，居於上風。加上軟銀這兩年則都是聯盟第二，處於劣勢情況之下逆轉戰局，又比巨人多享有1場主場優勢的情況下，預估軟銀將以4勝3敗勝出，連續兩年完成「下克上」的日本一優勝。

讀賣巨人軟銀菅野智之柳田悠岐

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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