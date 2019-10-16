中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟
2019-10-16 19:28
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
【賽前報導】
中職總冠軍賽第四戰今天繼續在台中洲際球場進行，中信兄弟隊打完前三戰一勝二敗落後，今天能否有效發揮主場優勢，扭轉爭霸戰氣勢，對於挑戰隊史第八冠將有極大影響。
兄弟今天推出本土投手楊志龍登板先發，總教練伯納認為，他不管是在台中洲際球場投球，還是對付猿隊打者，都展現不錯能力，若能好好執行作戰計畫，這場關鍵比賽會有優勢。
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猿隊挑戰隊史第七冠、近六年第五冠，今天派出洋投多猛先發，若能搶下勝利就可「聽牌」，最快明天封王，不用到等到19日回桃園主場。
「恰恰」彭政閔第二、三戰擔任三棒指定打者，第四戰改打四棒，生涯在總冠軍賽累積77支安打、121個壘打數都是史上最多，今年前三戰八次打數揮出四支安打，攻下三分打點，今天仍將扮演重要角色。
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