中職／紐維拉向兄弟球迷喊話 爆滿才叫主場優勢
2019-10-16 17:10
聯合報 記者藍宗標
／即時報導
中信兄弟隊洋投紐維拉確定在總冠軍賽第五戰先發，希望明天登板時，台中洲際球場的進場人數愈多愈好，他說：「爆滿球迷才叫主場優勢。」
兄弟在總冠軍賽第三、四、五戰擔任主隊，昨天11176人進場觀戰，也是歷年台中洲際球場第13場人數破萬，今、明天預售票分別賣出14000、16500張。
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紐維拉12日首戰在桃園球場先發，現場20010人觀戰是總冠軍賽史第二多紀錄，讓他印象深刻，希望兄弟球迷在台中主場比賽多捧場，他說：「多少有影響，投起來感覺不一樣。」
兄弟這三戰都是平日比賽，人氣無法和猿隊假日主場相較，紐維拉也了解這點；他表示，還是希望更多球迷進場，球隊和球迷一起贏球，才是真正主場優勢。
紐維拉12日投八局失五分，只有三分自責，猿隊洋投李茲投七局失三分，兩人優質先發都無關勝敗，明天第五戰可望再度對決。
紐維拉表示，兩隊都很了解對方投打，臨場反應、執行能力最重要，就看誰能好好執行策略，明天不會特別調整，就是保持平常心投球。
今年總冠軍賽前三戰吸引49796人進場觀戰，成為歷年爭霸戰第二高，2016年兄弟、義大犀牛隊54928人仍是最高紀錄。
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