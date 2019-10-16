親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
台將征戰日職
綜合
路跑

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬了

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

運動筆記運動健身後不吃東西，妳瘦的了嗎？跑者心念- 專注力的禪悟
健行筆記2019小鎮漫遊年。苗栗小鎮輕旅行之公館好好玩[古道] 新竹橫山｜樟之細路-騎龍古道踩線紀錄
NBA今日最佳灌籃- Myles Turner (10月16日)賽事精華- 灰狼 vs. 溜馬 (10月16日)

中職／紐維拉向兄弟球迷喊話 爆滿才叫主場優勢

2019-10-16 17:10聯合報 記者藍宗標／即時報導

中信兄弟隊洋投紐維拉（右）將在總冠軍賽第五戰登板，希望更多球迷捧場。記者藍宗標／...
中信兄弟隊洋投紐維拉（右）將在總冠軍賽第五戰登板，希望更多球迷捧場。記者藍宗標／攝影
分享
中信兄弟隊洋投紐維拉確定在總冠軍賽第五戰先發，希望明天登板時，台中洲際球場的進場人數愈多愈好，他說：「爆滿球迷才叫主場優勢。」

兄弟在總冠軍賽第三、四、五戰擔任主隊，昨天11176人進場觀戰，也是歷年台中洲際球場第13場人數破萬，今、明天預售票分別賣出14000、16500張。

紐維拉12日首戰在桃園球場先發，現場20010人觀戰是總冠軍賽史第二多紀錄，讓他印象深刻，希望兄弟球迷在台中主場比賽多捧場，他說：「多少有影響，投起來感覺不一樣。」

兄弟這三戰都是平日比賽，人氣無法和猿隊假日主場相較，紐維拉也了解這點；他表示，還是希望更多球迷進場，球隊和球迷一起贏球，才是真正主場優勢。

紐維拉12日投八局失五分，只有三分自責，猿隊洋投李茲投七局失三分，兩人優質先發都無關勝敗，明天第五戰可望再度對決。

紐維拉表示，兩隊都很了解對方投打，臨場反應、執行能力最重要，就看誰能好好執行策略，明天不會特別調整，就是保持平常心投球。

今年總冠軍賽前三戰吸引49796人進場觀戰，成為歷年爭霸戰第二高，2016年兄弟、義大犀牛隊54928人仍是最高紀錄。

76人中信兄弟義大犀牛
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

中職／這3大咖專打爭霸戰 打擊率都破3成60

2019-10-16 16:04

中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

2019-10-16 07:00

中職／中華隊17日休兵 張育成抽空為兄弟開球

2019-10-16 15:13

中職／總冠軍賽無敵！王溢正5連勝並列第一

2019-10-16 00:02

中職／萊福力一局爆 洪一中：把握住就贏了

2019-10-15 23:21

中職／歷年爭霸戰打擊率4成19 林泓育史上最猛

2019-10-15 23:03

影／王溢正好投 桃猿8：4勝中信

2019-10-15 21:57

中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸

2019-10-15 21:54

中職／洲際連3場人數破萬 第五戰彭政閔主場壓軸

2019-10-15 21:31

中職／中信兄弟萊福力連3保送 單局被桃猿拿下7分

2019-10-15 20:05

中職／看好楊志龍抗猿 伯納：不推他才是賭注

2019-10-15 18:35

中職／恰恰熱度高再先發 邁向冠軍賽連8場安

2019-10-15 17:56

中職／猿隊就是王溢正先發 鎖定海克曼兩大紀錄

2019-10-15 17:23

中職／楊志龍第4戰先發 上周接獲指令超緊張

2019-10-15 17:01

日職／日本令和怪物佐佐木 傳9球團有意第一指名

2019-10-15 15:24

中職／兄弟捍衛主場 王溢正能重演經典一戰？

2019-10-15 10:39

日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生

2019-10-15 07:00

中職／總冠軍賽第3戰 兄弟推萊福力、猿不公布

2019-10-15 01:32

中職／年度頒獎典禮在桃園 球迷可花500元進場

2019-10-14 20:10

中職／海克曼這兩大紀錄 王溢正有本錢追平

2019-10-14 19:51

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00
看更多

熱門文章

亞錦賽／大聯盟級打線遭疲憊日本封鎖 中華0:2吞敗

2019-10-15 21:30

MLB／洋基也不敵柯爾 太空人率先搶下第2勝

2019-10-16 08:16

MLB／國民單局7分橫掃紅雀 隊史首闖世界大賽

2019-10-16 11:16

NBA／不滿詹姆斯言論 香港球迷焚燒球衣

2019-10-16 08:35

亞錦賽／飆速154公里 劉致榮：日本打者棘手

2019-10-15 23:03

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 國民晉世界大賽

2019-10-16 11:11

MLB／洋基球迷太過火 太空人外野手：這是霸凌

2019-10-16 10:38

NBA／二輪新秀單節轟8記三分球 綠衫軍輕取騎士

2019-10-16 11:37

MLB／柯爾保送偏多 太空人捕手：因洋基打線強

2019-10-16 09:48

中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸

2019-10-15 21:54

全運會／周六桃園登場 發放1萬個互動LED手環

2019-10-15 23:40

中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

2019-10-16 07:00

亞錦賽／中華隊打擊熄火 輸日吞首敗

2019-10-15 21:32

NBA／格林傷勢不樂觀 火箭憂新賽季全數報銷

2019-10-16 12:55

2019亞錦賽成棒 預賽賽程與分組戰績表

2019-10-16 14:50

NBA／太空人球星慶祝再見轟 動作靈感是致敬衛少

2019-10-16 12:10

NBA／2輪新秀狂飆三分 史蒂文斯：沒見過這事

2019-10-16 12:35

MLB／國民祕密武器？ 海軍藍球衣七戰全勝

2019-10-16 12:13

NBA／12分鐘5阻攻 前達欣洋將佩爾讓隊友瘋狂

2019-10-16 15:20

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

NBA／藍道放話 拚安東尼後明星賽尼克第一人

2019-10-16 17:10

亞錦賽／南韓勝菲晉級複賽 大陸搶下B組第一

2019-10-16 14:44

亞錦賽／日投吊球多 林子偉自評心急

2019-10-15 22:44

NBA／勇士季前賽籃板差 柯爾幽默督促子弟兵

2019-10-16 14:40

中職／萊福力一局爆 洪一中：把握住就贏了

2019-10-15 23:21

亞錦賽／中華不敵日本 林子偉：太想贏綁手綁腳

2019-10-16 00:04

MLB／國民36歲坎崔克 勇獲國聯冠軍賽MVP

2019-10-16 11:53

NBA／灰狼非季後賽球隊？ 唐斯：我們將成黑馬

2019-10-16 09:29

中職／看好楊志龍抗猿 伯納：不推他才是賭注

2019-10-15 18:35

NBA／佩林卡因《小丑》陷爭議 布萊恩為他澄清

2019-10-16 14:55

中職／洲際連3場人數破萬 第五戰彭政閔主場壓軸

2019-10-15 21:31

MLB／小史飆12K 國民隊史首座國聯冠軍差一步

2019-10-16 00:12

NBA／拒當韋德第二 巴特勒：不會拿他做比較

2019-10-16 10:04

中職／總冠軍賽無敵！王溢正5連勝並列第一

2019-10-16 00:02

亞錦賽／來台路迢迢 日本隊不擔心旅途疲憊

2019-10-15 18:36

NBA／三戰勇士不打算缺席 AD、詹皇請纓上陣

2019-10-16 15:05

亞錦賽／向抗韓前輩請教 陳柏毓先發戰斯里蘭卡

2019-10-16 00:06

SBL／僅兩人獲選 首屆洋將選秀黯然落幕

2019-10-16 00:18

中職／歷年爭霸戰打擊率4成19 林泓育史上最猛

2019-10-15 23:03

亞錦賽／扛複賽先發 陳仕朋不挑對手

2019-10-15 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top