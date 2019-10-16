中職／這3大咖專打爭霸戰 打擊率都破3成60

2019-10-16 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



中信兄弟隊兩名老將彭政閔、林智勝和Lamigo桃猿隊林泓育，台灣大賽前三戰打擊率都達五成，三人在歷年爭霸戰的表現始終維持一定水準！ 聯合報系資料照 分享 facebook

中職總冠軍賽打完前三戰，中信兄弟隊兩名老將彭政閔、林智勝和Lamigo桃猿隊林泓育的打擊率都達五成，三人在歷年爭霸戰的表現始終維持一定水準，尤其林泓育更是唯一打擊率超過四成的打者。

猿隊在總冠軍賽暫以二勝一敗領先，兩隊今天繼續在台中洲際球場交手，這三大咖的砲火還是值得期待，甚至可能影響比賽勝負。

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林泓育在前三戰14個打數揮出七支安打、攻下三分打點，彭政閔8支4、也有三分打點，林智勝12支6、還在尋求第一分打點，三人打擊率剛好都是五成。

中職史上在總冠軍賽打數超過100次的球員，林泓育目前4成19排名第一，129個打數揮出54支安打，打擊熱度無人能敵。

林泓育今年第七次打總冠軍賽，過去六次爭霸經驗抱回五座總冠軍，他的打擊策略很清楚，最大目標是上壘，並非轟出全壘打，強調必須推進隊友、延續士氣，才能幫助球隊獲勝。

林智勝在總冠軍賽合計170個打數揮出63支安打，打擊率3成71排名第二，彭政閔214個打數77支安打、打擊率3成60暫居第三。

彭政閔今年首戰以替補身分上場，第二、三戰擔任三棒指定打者，今天第四戰改打四棒，生涯77支安打、121個壘打數都是史上最多。