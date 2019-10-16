親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
台將征戰日職
綜合
路跑

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

運動筆記運動健身後不吃東西，妳瘦的了嗎？跑者心念- 專注力的禪悟
健行筆記[古道] 新竹橫山｜樟之細路-騎龍古道踩線紀錄[山宿] 玉山 | 排雲山莊抽籤申請懶人包
NBA今日最佳灌籃- Myles Turner (10月16日)賽事精華- 灰狼 vs. 溜馬 (10月16日)

中職／這3大咖專打爭霸戰 打擊率都破3成60

2019-10-16 16:04聯合報 記者藍宗標／即時報導

中信兄弟隊兩名老將彭政閔、林智勝和Lamigo桃猿隊林泓育，台灣大賽前三戰打擊率...
中信兄弟隊兩名老將彭政閔、林智勝和Lamigo桃猿隊林泓育，台灣大賽前三戰打擊率都達五成，三人在歷年爭霸戰的表現始終維持一定水準！ 聯合報系資料照
分享

中職總冠軍賽打完前三戰，中信兄弟隊兩名老將彭政閔、林智勝和Lamigo桃猿隊林泓育的打擊率都達五成，三人在歷年爭霸戰的表現始終維持一定水準，尤其林泓育更是唯一打擊率超過四成的打者。

猿隊在總冠軍賽暫以二勝一敗領先，兩隊今天繼續在台中洲際球場交手，這三大咖的砲火還是值得期待，甚至可能影響比賽勝負。

林泓育在前三戰14個打數揮出七支安打、攻下三分打點，彭政閔8支4、也有三分打點，林智勝12支6、還在尋求第一分打點，三人打擊率剛好都是五成。

中職史上在總冠軍賽打數超過100次的球員，林泓育目前4成19排名第一，129個打數揮出54支安打，打擊熱度無人能敵。

林泓育今年第七次打總冠軍賽，過去六次爭霸經驗抱回五座總冠軍，他的打擊策略很清楚，最大目標是上壘，並非轟出全壘打，強調必須推進隊友、延續士氣，才能幫助球隊獲勝。

林智勝在總冠軍賽合計170個打數揮出63支安打，打擊率3成71排名第二，彭政閔214個打數77支安打、打擊率3成60暫居第三。

彭政閔今年首戰以替補身分上場，第二、三戰擔任三棒指定打者，今天第四戰改打四棒，生涯77支安打、121個壘打數都是史上最多。

林泓育彭政閔
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

2019-10-16 07:00

中職／中華隊17日休兵 張育成抽空為兄弟開球

2019-10-16 15:13

中職／總冠軍賽無敵！王溢正5連勝並列第一

2019-10-16 00:02

中職／萊福力一局爆 洪一中：把握住就贏了

2019-10-15 23:21

中職／歷年爭霸戰打擊率4成19 林泓育史上最猛

2019-10-15 23:03

影／王溢正好投 桃猿8：4勝中信

2019-10-15 21:57

中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸

2019-10-15 21:54

中職／洲際連3場人數破萬 第五戰彭政閔主場壓軸

2019-10-15 21:31

中職／中信兄弟萊福力連3保送 單局被桃猿拿下7分

2019-10-15 20:05

中職／看好楊志龍抗猿 伯納：不推他才是賭注

2019-10-15 18:35

中職／恰恰熱度高再先發 邁向冠軍賽連8場安

2019-10-15 17:56

中職／猿隊就是王溢正先發 鎖定海克曼兩大紀錄

2019-10-15 17:23

中職／楊志龍第4戰先發 上周接獲指令超緊張

2019-10-15 17:01

日職／日本令和怪物佐佐木 傳9球團有意第一指名

2019-10-15 15:24

中職／兄弟捍衛主場 王溢正能重演經典一戰？

2019-10-15 10:39

日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生

2019-10-15 07:00

中職／總冠軍賽第3戰 兄弟推萊福力、猿不公布

2019-10-15 01:32

中職／年度頒獎典禮在桃園 球迷可花500元進場

2019-10-14 20:10

中職／海克曼這兩大紀錄 王溢正有本錢追平

2019-10-14 19:51

棒球／「棒球@台灣」試映會 趙士強挺老友黃承富

2019-10-14 18:08

中職／猿隊不公布G3先發 王溢正挑戰5連勝？

2019-10-14 17:01

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00
看更多

熱門文章

亞錦賽／大聯盟級打線遭疲憊日本封鎖 中華0:2吞敗

2019-10-15 21:30

MLB／洋基也不敵柯爾 太空人率先搶下第2勝

2019-10-16 08:16

MLB／國民單局7分橫掃紅雀 隊史首闖世界大賽

2019-10-16 11:16

NBA／不滿詹姆斯言論 香港球迷焚燒球衣

2019-10-16 08:35

亞錦賽／飆速154公里 劉致榮：日本打者棘手

2019-10-15 23:03

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 國民晉世界大賽

2019-10-16 11:11

NBA／二輪新秀單節轟8記三分球 綠衫軍輕取騎士

2019-10-16 11:37

MLB／洋基球迷太過火 太空人外野手：這是霸凌

2019-10-16 10:38

亞錦賽／林子偉未守游擊 李盈南解釋考量原因

2019-10-15 17:51

中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸

2019-10-15 21:54

MLB／柯爾保送偏多 太空人捕手：因洋基打線強

2019-10-16 09:48

中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

2019-10-16 07:00

亞錦賽／中華隊打擊熄火 輸日吞首敗

2019-10-15 21:32

NBA／格林傷勢不樂觀 火箭憂新賽季全數報銷

2019-10-16 12:55

NBA／睡眠剝奪嚴重 哈里斯：如同腦震盪之於NFL

2019-10-15 16:45

2019亞錦賽成棒 預賽賽程與分組戰績表

2019-10-16 14:50

NBA／太空人球星慶祝再見轟 動作靈感是致敬衛少

2019-10-16 12:10

NBA／2輪新秀狂飆三分 史蒂文斯：沒見過這事

2019-10-16 12:35

全運會／周六桃園登場 發放1萬個互動LED手環

2019-10-15 23:40

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

MLB／國民祕密武器？ 海軍藍球衣七戰全勝

2019-10-16 12:13

亞錦賽／日投吊球多 林子偉自評心急

2019-10-15 22:44

中職／萊福力一局爆 洪一中：把握住就贏了

2019-10-15 23:21

NBA／勇士季前賽籃板差 柯爾幽默督促子弟兵

2019-10-16 14:40

亞錦賽／中華不敵日本 林子偉：太想贏綁手綁腳

2019-10-16 00:04

中職／看好楊志龍抗猿 伯納：不推他才是賭注

2019-10-15 18:35

MLB／國民36歲坎崔克 勇獲國聯冠軍賽MVP

2019-10-16 11:53

2020金門馬拉松名額有限 10月31日開放報名

2019-10-15 17:47

NBA／灰狼非季後賽球隊？ 唐斯：我們將成黑馬

2019-10-16 09:29

中職／洲際連3場人數破萬 第五戰彭政閔主場壓軸

2019-10-15 21:31

MLB／小史飆12K 國民隊史首座國聯冠軍差一步

2019-10-16 00:12

亞錦賽／南韓勝菲晉級 大陸將成中華複賽對手

2019-10-16 14:44

NBA／拒當韋德第二 巴特勒：不會拿他做比較

2019-10-16 10:04

中職／總冠軍賽無敵！王溢正5連勝並列第一

2019-10-16 00:02

NBA／佩林卡因《小丑》陷爭議 布萊恩為他澄清

2019-10-16 14:55

亞錦賽／來台路迢迢 日本隊不擔心旅途疲憊

2019-10-15 18:36

中職／楊志龍第4戰先發 上周接獲指令超緊張

2019-10-15 17:01

NBA／12分鐘5阻攻 前達欣洋將佩爾讓隊友瘋狂

2019-10-16 15:20

SBL／璞園將找艾德回鍋 台銀棄選盼獲雙洋將信任

2019-10-15 17:02

中職／猿隊就是王溢正先發 鎖定海克曼兩大紀錄

2019-10-15 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top