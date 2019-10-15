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中職／歷年爭霸戰打擊率4成19 林泓育史上最猛

2019-10-15 23:03聯合報 記者藍宗標／即時報導

林泓育在今年總冠軍賽打擊率5成，生涯4成19是中職史上最猛。記者黃仲裕／攝影
林泓育在今年總冠軍賽打擊率5成，生涯4成19是中職史上最猛。記者黃仲裕／攝影
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Lamigo桃猿隊今天在總冠軍賽第三戰8：4擊敗中信兄弟隊，取得2勝1敗領先，「小胖」林泓育五打數四安打，攻下兩分打點，三戰合計14支7，打擊率衝到五成，歷年爭霸戰打擊率4成19仍是中職史上最猛。

林泓育在總冠軍賽累積129個打數，揮出54支安打，在史上打數超過100次的球員中，唯一保有打擊率超過四成紀錄。

兄弟、猿隊今天各有10支安打，林泓育是全場唯一四安打者，打完總冠軍賽前三戰攻下三分打點、跑回七分，他說：「最大目標是上壘，不是轟出全壘打，能夠延續球隊士氣最重要。」

林泓育擔任最重要的四棒，開轟卻非自己認定的最大重點，因為「一下子就過去了」；他表示，爭取上壘的機率高出全壘打，一定要想辦法幫助球隊獲勝。

林泓育認為，總冠軍賽不用預設安打、打點，想辦法推進隊友才是重點，這種短期比賽最大目標是贏球，不必考慮個人紀錄。

猿隊左投王溢正今天先發7.1局失四分，奪下總冠軍賽五連勝，歷年五場先發勝率百分之百；林泓育表示，王溢正投球很進入狀況，展現「有經驗投手」該有的水準。

至於王溢正被王勝偉轟出雙響砲，林泓育說：「王溢正兩次都在球數落後時，被王勝偉逮到機會，王勝偉也打得很好，兩次都有掌握住。」

林泓育王溢正
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