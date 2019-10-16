中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

中華職棒季後賽長期都是洋投占據先發輪值，在台灣大賽的前三戰，已經多年未曾見到雙方都有本土投手先發的場面。今年中信與Lamigo之戰，雖然首戰仍是洋將對戰，但第二戰兄弟派出廖乙忠，及第三戰桃猿由王溢正出擊，已屬非常罕見的調度。特別的是，他們都是輕鬆取勝，反而是與它們對決的尼克斯及萊福力，竟然都早早在比賽開始沒多久，就大量失分而讓球隊難以翻身。

兄弟洋投萊福力在台灣大賽第3戰先發6局失8分吞敗，其中7分集中在2局上，一局爆的慘況跟尼克斯如出一轍。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

首戰由紐維拉及李茲兩位洋投出戰，是前三場比賽張力最大的一戰。前六局雙方都有攻勢，桃猿僅以2分之差領先，直到9局開始風雲變色，前救援王陳禹勳無法再順利「救猿」，讓對手追平戰局。不過，中信守備未能適時幫忙，加上勝利方程式出動卻頻繁敬遠，最終還是讓Lamigo拿下勝利。

第二場賽事則是廖乙忠對戰尼克斯，派出本土先發是一場賭注，廖乙忠6.1局丟5分並不算太優異。不過尼克斯更慘，早在第一局就大崩盤，僅投0.1局就狂丟8分，其中包含張志豪一支滿貫全壘打。換上一度是球隊先發輪值的翁瑋均，一樣無法止住黃衫軍的強攻，中信前兩局攻下13分，輕鬆拿下本場賽事，也讓前兩戰雙方戰成1勝1敗。

在短期大賽中，先發投手慘遭打爆後，要如何幫他即時止穩，或是壯士斷腕立刻換人，考驗教練團的應變能力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

第三戰移師台中，換成Lamigo派出本土投手出賽，由台灣大賽4連勝且未曾輸球的王溢正，迎戰中信萊福力。這次則換黃衫軍在主場崩盤，萊福力在第二局被連續三支安打後，又連續投出三次保送，單局就掉7分。王溢正則是維持在總冠軍賽的好手感，若不是教練團深信左投剋左打策略，加上不敢讓牛棚登板，希望他能撐超過百球，才多掉2分，否則他應是這三場賽事中，表現最優異的先發投手。

王溢正前7局表現優異只失2分，卻因為教練團一念之差的想法，不但讓他多掉2分，還差點讓對手有機可乘。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

大賽與例行賽不同的是，比賽張力強、壓力大，雙方精銳盡出，從球員表現到場上調度及戰術都會完全不一樣。今年美國大聯盟季後賽就先後傳出光芒葛拉斯諾(Tyler Glasnow)及洋基派克斯頓(James Paxton)疑似動作被破解，而慘遭連續安打的情況。中職連續兩場賽事出現投手一局爆，恰巧他們都是出賽頻繁、早已讓對手非常熟悉的洋將，接連投出本季最慘的一役。

可以看出教練團運籌帷幄的能力非常關鍵，畢竟台灣大賽最多只有7場賽事，不像例行賽可以不斷調整。一樣以大聯盟的案例，道奇在總教練羅伯茲(Dave Roberts)跌破眾人眼鏡的調度下，順手把勝利送給對手。本次賽事除了首戰是否讓終結者有完整的一局，就成為眾人討論的話題。另一方面，當投手一局爆出現時，如何調度會是考驗教練團功力的一刻。

Lamigo教練團在關鍵時刻調兵遣將功力是他們近年來的優勢，不過今年球隊戰力不佳，本次台灣大賽投手調度顯得過於保守。 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo投手出現問題時，選擇讓翁瑋均後援，今年是他的新秀年，是首次體驗台灣大賽。他不是神經大條、不易緊張的球員，在對手氣勢最高漲的情況上場，讓他上場反而讓局勢更慘。單純以結果論而言，如果猿隊先由其他有經驗的投手止血，該場賽事仍有機會保持競爭力。

中信則是由江忠城在場邊熱身，他已有6年經驗，今年牛棚出賽34場，算是次要的中繼投手。如果萊福力持續未能解決對手，他上場可以替其他投手爭取熱身時間，表現穩定也可以擔任長中繼。雖然第三戰中信輸球，但他們能夠即時改變配球，並調整投手投球心態，讓先發投手投滿6局，維持後面的投手戰力。

Lamigo桃猿及中信兄弟都具有優異的打擊陣容，也都有一局打爆對手的能力。相較起來投手的安排就成為關鍵，第四戰將由多猛出戰楊志龍，兩位本季都不是很穩定，還是有機會出現一局爆的情況，桃猿後面可以換投的選項不多，兄弟則還有不敢用的洋投赫猛。教練團誰能即時應變，還是暗藏奇兵，成為後續戰況的重要因素。