親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

制裁侵權人士…美眾議院通過 香港人權與民主法案

運動筆記2019烏來馬拉松U-Lay Marathon精華版寺廟之旅（一）
健行筆記[山宿] 玉山 | 排雲山莊抽籤申請懶人包【百岳】志佳陽大山下馬武霸山Ｏ型連走
NBA賽事精華- 老鷹 vs. 熱火 (10月15日)今日十大好球 (10月15日)

中職／戰士上戰場 季後賽一局爆準備等死？

2019-10-16 07:00Tzuyi

中華職棒季後賽長期都是洋投占據先發輪值，在台灣大賽的前三戰，已經多年未曾見到雙方都有本土投手先發的場面。今年中信與Lamigo之戰，雖然首戰仍是洋將對戰，但第二戰兄弟派出廖乙忠，及第三戰桃猿由王溢正出擊，已屬非常罕見的調度。特別的是，他們都是輕鬆取勝，反而是與它們對決的尼克斯及萊福力，竟然都早早在比賽開始沒多久，就大量失分而讓球隊難以翻身。

兄弟洋投萊福力在台灣大賽第3戰先發6局失8分吞敗，其中7分集中在2局上，一局爆的...
兄弟洋投萊福力在台灣大賽第3戰先發6局失8分吞敗，其中7分集中在2局上，一局爆的慘況跟尼克斯如出一轍。 記者黃仲裕／攝影
分享

首戰由紐維拉及李茲兩位洋投出戰，是前三場比賽張力最大的一戰。前六局雙方都有攻勢，桃猿僅以2分之差領先，直到9局開始風雲變色，前救援王陳禹勳無法再順利「救猿」，讓對手追平戰局。不過，中信守備未能適時幫忙，加上勝利方程式出動卻頻繁敬遠，最終還是讓Lamigo拿下勝利。

第二場賽事則是廖乙忠對戰尼克斯，派出本土先發是一場賭注，廖乙忠6.1局丟5分並不算太優異。不過尼克斯更慘，早在第一局就大崩盤，僅投0.1局就狂丟8分，其中包含張志豪一支滿貫全壘打。換上一度是球隊先發輪值的翁瑋均，一樣無法止住黃衫軍的強攻，中信前兩局攻下13分，輕鬆拿下本場賽事，也讓前兩戰雙方戰成1勝1敗。

在短期大賽中，先發投手慘遭打爆後，要如何幫他即時止穩，或是壯士斷腕立刻換人，考驗...
在短期大賽中，先發投手慘遭打爆後，要如何幫他即時止穩，或是壯士斷腕立刻換人，考驗教練團的應變能力。 聯合報系資料照片
分享

第三戰移師台中，換成Lamigo派出本土投手出賽，由台灣大賽4連勝且未曾輸球的王溢正，迎戰中信萊福力。這次則換黃衫軍在主場崩盤，萊福力在第二局被連續三支安打後，又連續投出三次保送，單局就掉7分。王溢正則是維持在總冠軍賽的好手感，若不是教練團深信左投剋左打策略，加上不敢讓牛棚登板，希望他能撐超過百球，才多掉2分，否則他應是這三場賽事中，表現最優異的先發投手。

王溢正前7局表現優異只失2分，卻因為教練團一念之差的想法，不但讓他多掉2分，還差...
王溢正前7局表現優異只失2分，卻因為教練團一念之差的想法，不但讓他多掉2分，還差點讓對手有機可乘。 記者黃仲裕／攝影
分享

大賽與例行賽不同的是，比賽張力強、壓力大，雙方精銳盡出，從球員表現到場上調度及戰術都會完全不一樣。今年美國大聯盟季後賽就先後傳出光芒葛拉斯諾(Tyler Glasnow)及洋基派克斯頓(James Paxton)疑似動作被破解，而慘遭連續安打的情況。中職連續兩場賽事出現投手一局爆，恰巧他們都是出賽頻繁、早已讓對手非常熟悉的洋將，接連投出本季最慘的一役。

可以看出教練團運籌帷幄的能力非常關鍵，畢竟台灣大賽最多只有7場賽事，不像例行賽可以不斷調整。一樣以大聯盟的案例，道奇在總教練羅伯茲(Dave Roberts)跌破眾人眼鏡的調度下，順手把勝利送給對手。本次賽事除了首戰是否讓終結者有完整的一局，就成為眾人討論的話題。另一方面，當投手一局爆出現時，如何調度會是考驗教練團功力的一刻。

Lamigo教練團在關鍵時刻調兵遣將功力是他們近年來的優勢，不過今年球隊戰力不佳...
Lamigo教練團在關鍵時刻調兵遣將功力是他們近年來的優勢，不過今年球隊戰力不佳，本次台灣大賽投手調度顯得過於保守。 聯合報系資料照片
分享

Lamigo投手出現問題時，選擇讓翁瑋均後援，今年是他的新秀年，是首次體驗台灣大賽。他不是神經大條、不易緊張的球員，在對手氣勢最高漲的情況上場，讓他上場反而讓局勢更慘。單純以結果論而言，如果猿隊先由其他有經驗的投手止血，該場賽事仍有機會保持競爭力。

中信則是由江忠城在場邊熱身，他已有6年經驗，今年牛棚出賽34場，算是次要的中繼投手。如果萊福力持續未能解決對手，他上場可以替其他投手爭取熱身時間，表現穩定也可以擔任長中繼。雖然第三戰中信輸球，但他們能夠即時改變配球，並調整投手投球心態，讓先發投手投滿6局，維持後面的投手戰力。

Lamigo桃猿中信兄弟都具有優異的打擊陣容，也都有一局打爆對手的能力。相較起來投手的安排就成為關鍵，第四戰將由多猛出戰楊志龍，兩位本季都不是很穩定，還是有機會出現一局爆的情況，桃猿後面可以換投的選項不多，兄弟則還有不敢用的洋投赫猛。教練團誰能即時應變，還是暗藏奇兵，成為後續戰況的重要因素。

中信兄弟Lamigo桃猿

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

中職／總冠軍賽無敵！ 王溢正5連勝並列史上第一

2019-10-16 00:02

中職／萊福力一局爆 洪一中：把握住就贏了

2019-10-15 23:21

中職／歷年爭霸戰打擊率4成19 林泓育史上最猛

2019-10-15 23:03

中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸

2019-10-15 21:54

中職／洲際連3場人數破萬 第五戰彭政閔主場壓軸

2019-10-15 21:31

中職／看好楊志龍抗猿 伯納：不推他才是賭注

2019-10-15 18:35

中職／恰恰熱度高再先發 邁向冠軍賽連8場安

2019-10-15 17:56

中職／猿隊就是王溢正先發 鎖定海克曼兩大紀錄

2019-10-15 17:23

中職／楊志龍第4戰先發 上周接獲指令超緊張

2019-10-15 17:01

日職／日本令和怪物佐佐木 傳9球團有意第一指名

2019-10-15 15:24

中職／兄弟捍衛主場 王溢正能重演經典一戰？

2019-10-15 10:39

日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生

2019-10-15 07:00

中職／總冠軍賽第3戰 兄弟推萊福力、猿不公布

2019-10-15 01:32

中職／年度頒獎典禮在桃園 球迷可花500元進場

2019-10-14 20:10

中職／海克曼這兩大紀錄 王溢正有本錢追平

2019-10-14 19:51

棒球／「棒球@台灣」試映會 趙士強挺老友黃承富

2019-10-14 18:08

中職／猿隊不公布G3先發 王溢正挑戰5連勝？

2019-10-14 17:01

中職／彭政閔最後主場爭霸戰 17日預售最熱

2019-10-14 16:12

中職／味全龍主場何時落腳嘉市？領隊：會考慮

2019-10-14 15:33

中職／味全龍和嘉市簽訂策略聯盟 球星來教學

2019-10-14 15:23

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

2019-10-14 12:22

「日職天皇」逝世：400勝背後的自律精神

2019-10-14 09:56

中職／暴力猿前2戰僅一轟 打擊教練不擔心

2019-10-14 07:37

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00
看更多

熱門文章

亞錦賽／大聯盟級打線遭疲憊日本封鎖 中華0:2吞敗

2019-10-15 21:30

MLB／洋基無緣的王牌 柯爾G3為太空人先發

2019-10-15 09:37

NBA／湖人麥基飆進三分球 詹皇場邊也嗨翻

2019-10-15 15:11

MLB／父子決戰世界大賽？ 布恩老爸：放馬過來

2019-10-15 07:49

MLB／國民投打發威再退紅雀 3連勝聽牌

2019-10-15 11:19

NBA／批莫雷貿然發推特 詹姆斯：他未全盤了解

2019-10-15 12:43

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-15 11:05

NBA／柯瑞成唯一出賽球星 勇士仍對湖人2連敗

2019-10-15 14:35

MLB／抽筋飆最後2K 小史合寫25.2局無責失

2019-10-15 13:47

NBA／詹皇欲禮讓23號 戴維斯爆趣味秘辛

2019-10-15 12:10

NBA／AD指傷確定無礙 仍偕詹皇缺席對勇士之戰

2019-10-15 11:30

SBL／首屆洋將選秀 3人有NBA資歷

2019-10-14 23:23

NBA／對詹皇發言搖頭 康特：自由並非無償

2019-10-15 13:48

亞錦賽／林子偉未守游擊 李盈南解釋考量原因

2019-10-15 17:51

NBA／分享女友懷孕消息 安戴托昆波喜為人父

2019-10-15 14:50

NBA／獨行俠歐陸連線發威 痛宰雷霆開胡

2019-10-15 11:16

中職／王溢正投出兩大紀錄 王勝偉雙響砲仍輸

2019-10-15 21:54

NBA／泰托姆「去KOBE化」 拉文感受中距離之殤

2019-10-15 13:43

NBA／首節開局連下14分 熱火菜鳥再技驚四座

2019-10-15 11:40

亞錦賽／中華隊打擊熄火 輸日吞首敗

2019-10-15 21:32

MLB／坎崔克扮國民奇兵 曾因基特稱讚添信心

2019-10-15 12:20

影／伊登還願之旅！ 戴順澤宮冠軍帽領跑田中馬

2019-10-15 10:48

NBA／不滿被迫選邊站 傳大咖球星與席佛起爭執

2019-10-15 09:44

亞錦賽／前進東京奧運前哨戰 台日大戰斗六開打

2019-10-15 11:18

NBA／睡眠剝奪嚴重 哈里斯：如同腦震盪之於NFL

2019-10-15 16:45

亞錦賽／飆速154公里 劉致榮：日本打者棘手

2019-10-15 23:03

NBA／舉畢卡索為例 巴特勒不在意外界不了解自己

2019-10-15 14:30

NBA／女籃自家人奪WNBA冠軍 巫師雙星與有榮焉

2019-10-15 15:20

日職／日本令和怪物佐佐木 傳9球團有意第一指名

2019-10-15 15:24

中職／兄弟捍衛主場 王溢正能重演經典一戰？

2019-10-15 10:39

亞錦賽／日投吊球多 林子偉自評心急

2019-10-15 22:44

中職／看好楊志龍抗猿 伯納：不推他才是賭注

2019-10-15 18:35

亞錦賽／來台路迢迢 日本隊不擔心旅途疲憊

2019-10-15 18:36

2020金門馬拉松名額有限 10月31日開放報名

2019-10-15 17:47

中職／洲際連3場人數破萬 第五戰彭政閔主場壓軸

2019-10-15 21:31

中職／楊志龍第4戰先發 上周接獲指令超緊張

2019-10-15 17:01

中職／萊福力一局爆 洪一中：把握住就贏了

2019-10-15 23:21

NBA／波爾辛吉斯傷癒復出 放話搶最佳防守獎

2019-10-15 10:18

中職／猿隊就是王溢正先發 鎖定海克曼兩大紀錄

2019-10-15 17:23

網球／樂意為瑞士出征 費德勒宣布拚戰東奧

2019-10-15 08:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top