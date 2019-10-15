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影／王溢正好投 桃猿8比4勝中信

2019-10-15 21:57攝影中心 記者黃仲裕／台中即時報導

中信兄弟與桃猿在台中洲際棒球場進行總冠軍賽第三戰，桃猿在先發投手王溢正主投七又三分之一局失四分的帶領下，終場以8比4擊敗中信。

桃猿先發投手王溢正主投七又三分之一局失四分。記者黃仲裕／攝影
桃猿先發投手王溢正主投七又三分之一局失四分。記者黃仲裕／攝影
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桃猿第二棒三壘手林立一局上半擊出內野滾地球，二壘跑者在二三壘間遭夾殺。記者黃仲裕...
桃猿第二棒三壘手林立一局上半擊出內野滾地球，二壘跑者在二三壘間遭夾殺。記者黃仲裕／攝影
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中華職棒總冠軍戰第三場比賽在台中洲際棒球場舉行，許多球迷到場為支持的球隊加油打氣...
中華職棒總冠軍戰第三場比賽在台中洲際棒球場舉行，許多球迷到場為支持的球隊加油打氣。記者黃仲裕／攝影
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中信球星彭政閔四個打數一支安打。記者黃仲裕／攝影
中信球星彭政閔四個打數一支安打。記者黃仲裕／攝影
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中信第二棒王勝偉單場雙響炮拿下三分打點。記者黃仲裕／攝影
中信第二棒王勝偉單場雙響炮拿下三分打點。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟棒球王溢正
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