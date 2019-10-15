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中職／猿隊就是王溢正先發 鎖定海克曼兩大紀錄

2019-10-15 17:23聯合報 記者藍宗標／即時報導

台灣大賽第三戰，猿隊果然就是王溢正扛起重任。 圖／聯合報系資料照片
台灣大賽第三戰，猿隊果然就是王溢正扛起重任。 圖／聯合報系資料照片
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中職總冠軍賽第三戰移師台中洲際球場進行，Lamigo桃猿隊昨天未宣布先發投手人選，一航預料將是左投王溢正，兩隊今天先發名單出爐，果然就是王溢正扛起重任，他若能搶下勝投，將追平統一獅隊退役洋投海克曼在總冠軍賽累積五勝、五連勝兩大紀錄。

兄弟前天已公布第三戰先發投手，洋投萊福力確定登板。

獅隊2007到09年完成隊史首次三連霸，海克曼後兩年對決兄弟，都在第一、四、七戰先發，除了08年首戰落敗，接下來五戰全勝，抱回兩座MVP。

王溢正過去出賽四場投出四連勝、防禦率2.28（27.2局失十分、七分自責），2014、15、17、18年各有一勝，目前四勝紀錄和黃平洋、郭進興、黃文博、潘威倫、勇壯、費古洛、陽建福並列史上第二。

另外，王溢正四連勝也和郭進興、費古洛、潘威倫並列第二。

兩隊今天先發陣容如下：

兄弟一棒王威晨（三壘手）、二棒王勝偉（游擊手）、三棒彭政閔（指定打者）、四棒詹子賢（左外野手）、五棒林智勝（一壘手）、六棒陳子豪（右外野手）、七棒張志豪（中外野手）、八棒黃鈞聲（捕手）、九棒岳東華（二壘手）。

猿隊一棒陳晨威（中外野手）、二棒林立（三壘手）、三棒藍寅倫（右外野手）、四棒林泓育（捕手）、五棒陳俊秀（一壘手）、六棒朱育賢（左外野手）、七棒郭嚴文（二壘手）、八棒廖健富（指定打者）、九棒余德龍（游擊手）。

王溢正潘威倫郭進興
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