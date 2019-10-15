日職／日本令和怪物佐佐木 傳9球團有意第一指名

2019-10-15 15:24 中央社 東京15日綜合外電報導



佐佐木朗希。 報系資料照 分享 facebook 今天傳出日職西武隊可能在17日選秀會議上，第一指名「令和怪物」佐佐木朗希，日本火腿隊已公開表示要第一指名，讓佐佐木可能成為9支球團第一指名，搶人大戰勢必相當激烈。

由於超過一支球團第一指名，屆時將抽籤決定與佐佐木的交涉權。

日本高校野球.com分析，被視為今年日本職棒首輪選秀熱門人選有3人，分別是星稜高中強投奧川恭伸、被稱為「令和怪物」的日本高中最速男佐佐木朗希，及明治大學投手森下暢仁。

其中，佐佐木朗希與奧川恭伸都名列日本高校強投的「高校四大天王」。

奧川被巨人隊強投菅野智之評為「能成為奪勝的投手」；奧川投球經常保持高水準，就算狀況不好也能投出最低限度的水準，且奧川的強項在於心理素質。

雖然日本目前能投出球速超過150公里的投手很多，但奧川在場上面對任何狀況都很穩定，能投出最好的球。

例如奧川在與智辯和歌山高中打到延長14局時，投出超過150公里的速球仍相當具威力；變化球的滑球犀利、140多公里的指叉球也相當精準。

從心理素質與投球實力來看，奧川或許可被視為3名人選中第一名。

佐佐木朗希被視為與旅美日籍球星大谷翔平並列的投手，就算輕輕一投，也能投出近150公里球速；如果使出力量投球時，球速可達155公里到接近160公里。

佐佐木不是只有快速球，也能投出130多公里球速的高速滑球及140公里左右的高速指叉球；就算與大谷翔平高中時代相比，佐佐木投球水準也較高。

雖然佐佐木高中3年並非經常出賽，外界也有對他在球季中的持久力略感不安的看法，不過，只要能有耐得住一年持久戰職業賽事的體力與調整力，應該就沒什麼問題。

佐佐木擁有堪比美國職棒大聯盟的球速與變化球水準的潛力，如果一切順利，很有可能成為日本職棒中出類拔萃的投手。

至於森下暢仁被很多人認為很像野茂英雄，並不是指龍捲風式投法跟指叉球，可能是因為扭轉軀幹的方式相同。他的直球球速接近150公里，變化球的曲球、變速球和滑球都相當精準；到大四投球精度也向上提升，成為一名能奪勝的投手。

日刊體育報導，目前傳出12支球團將在選秀上第一指名的候選名單如下：

巨人隊：奧川恭伸（投手，星稜高中）。

DeNA隊：森下暢仁（投手，明治大學）、佐佐木朗希（投手，大船渡高中）。

阪神隊：奧川恭伸。

廣島隊：佐佐木朗希、奧川恭伸、森下暢仁。

中日隊：奧川恭伸。

養樂多隊：森下暢仁、奧川恭伸、佐佐木朗希。

西武隊：佐佐木朗希。

軟銀隊：佐佐木朗希。

樂天隊：佐佐木朗希、奧川恭伸、森下暢仁。

羅德隊：奧川恭伸、佐佐木朗希、森下暢仁。

日本火腿隊：佐佐木朗希。

歐力士隊：佐佐木朗希。