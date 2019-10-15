日職／帶兵創佳績仍丟飯碗 中職明年也可能發生

今年日職的最終決戰日本大賽將於19日開打，由軟銀對上在同一天一樣以4勝1敗晉級的巨人，軟銀的工藤公康及巨人的原辰德兩位監督，一個連3年打進日本一，一個回鍋後讓巨人重返榮耀，明年自然會續掌兵符，不過其他有好幾支球隊的監督可就早已換人做做看了。

洋聯優勝西武今年雖在季賽成功二連霸，但在高潮季後賽最終輪被排名第二的軟銀淘汰出局，結局與去年相同，過程卻更難堪，去年好歹也掙扎拿下了1勝，這次不只投手完全擋不住對手攻勢，打線也表現不佳，4戰就被橫掃出局，主場球迷歷經了4天埼玉圖書館之旅(鄉民用語)，情緒在西武監督辻發彥賽後致詞時發洩出來，噓聲此起彼落，不過即使連兩年未能在季後再創高潮，辻仍獲得西武球團社長的慰留，明年將繼續在合約最後一年帶領球隊挑戰日本一，反而是投手教練小野和義因為比去年更差的投手表現及季後賽投手大崩盤而下台。

西武獅隊總教練辻發彥（右前）本季帶兵雖然在季賽拿下2連霸，但在季後賽1勝難求，連同去年季後賽只拿1勝，已讓西武球迷相當不滿。 聯合報系資料照片 分享 facebook

矢野燿大監督今年從金本知憲手上接下阪神兵符，阪神本季在打擊方面仍沒有進步，但在整體投手表現遠優於其他各隊的狀況下，9月中之後拉尾盤搭上季後賽末班車，在高潮季後賽第一輪下剋上打敗DeNA晉級，雖在最終輪無力抵抗投打俱佳的巨人，不過這也在意料之中，能再打進季後賽相信已滿足虎迷及球團高層的初步要求，他還有兩年合約要走，明年才是關鍵年。

央聯另一支打進季後賽的球隊是DeNA，雖在季末有更換監督的傳言出現，在季後賽也被阪神下剋上成功，但拉米瑞茲(Alex Ramirez)仍獲得球團慰留，繼續擔任明年的監督，畢竟在他執掌兵符的4年內，DeNA有3次排名在前段班，今年更是衝上第二，讓球隊能首度在自家主場打季後賽，這幾年DeNA也有多位年輕球員崛起，拉米瑞茲算是擁有實績的一名監督，目前也是DeNA在進入21世紀後戰績最佳的一段期間。

不過另一支在洋聯與阪神同樣激戰到最後時刻才確定打進季後賽的樂天，可就不像其他5隊了，平石洋介才在一年前以39歲成為隊史上最年輕的監督，今年在岸孝之、則本昂大、田中和基及嶋基宏等幾位主力長期受傷缺陣的情況下，還能從去年的墊底翻轉打進季後賽，雖以2連敗不敵季後賽霸主軟銀，但平石這樣的帶兵成效並不算差，樂天高層在淘汰後就馬上宣布不與他續約，實在出乎各界意料。

樂天監督平石洋介遭到球隊解約頗為讓人意外，他把殿底的球隊帶進季後賽，已是非常不簡單。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook

樂天在14日正式宣布由三木肇接下明年的新監督一職，42歲的三木在球員時期成績並不突出，08年引退後曾在火腿及養樂多當過教練，今年初到樂天擔任二軍監督，不到一年就升上一軍監督大位。針對更換監督一事，樂天GM石井一久以這是為了球隊中長期的發展來回應，但仍無法釐清外界的質疑，在這種狀況下就任的三木，明年表現勢必會受到球迷嚴厲的檢視，當然包括了擁有職棒東北樂天金鷲以及職業足球聯賽(J1)的神戶勝利船的老闆三木谷浩史。

一手創立樂天的三木谷作風素來強勢，對旗下球隊的運作也持有相當高的參與熱情，但有時熱情過頭，15年就曾傳出他介入一、二軍球員的升降調度，導致打擊教練球季中去職一事，另外對於球團高層及教練的去留也有自己的強烈意見，當然，這次不續任帶領球隊走出墊底，而且還打進季後賽的平石，或許不是三木谷下的決定。

樂天老闆三木谷浩史行事作風非常強勢，對球隊的運作有很多的意見。 美聯社資料照片 分享 facebook

在樂天買下中職Lamigo之後，三木谷當然也有可能對球隊人事提出意見，從另一個角度來看，這也不算是壞事，畢竟有些長久以來一直在其位的教練，時常做出一些令各界無法理解或不滿的調度，讓比賽內容冗長且無趣，如果趁這時候做個大整頓，將那些長期在同一位置的教練做個新陳代謝，進而把台灣職棒的教練團功力再提升，讓球迷看到不一樣的球賽內容，對於中職未來的發展不排除是利大於弊。