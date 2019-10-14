中職／海克曼這兩大紀錄 王溢正有本錢追平

2019-10-14 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



Lamigo桃猿投手王溢正。 聯合報系資料照片 分享 facebook

Lamigo桃猿隊明天作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行總冠軍賽第三戰，猿隊總教練洪一中不公布先發投手，但從可能人選看來，王溢正登板機會應不小，他將挑戰統一獅隊退役洋投海克曼兩大紀錄。

海克曼累積五勝、五連勝紀錄都是歷年總冠軍賽最多，王溢正目前四勝和黃平洋、郭進興、黃文博、潘威倫、勇壯、費古洛、陽建福並列史上第二。

另外，王溢正從2014年第二戰到去年第四戰，生涯在總冠軍賽出賽四場全贏，目前四連勝紀錄也和郭進興、費古洛、潘威倫並列第二。

獅隊2007到09年在「飛總」呂文生領軍下，完成隊史唯一一次三連霸紀錄，目前九次封王紀錄仍是中職史上最多，兄弟七次居次，猿隊六次名列第三。

獅隊首次三連霸都靠費古洛、海克曼打天下，完成「不可能的任務」，費古洛07年包辦第一、四、七戰先發，連贏猿隊三場成為封王最大功臣，獲選總冠軍賽MVP。

海克曼08、09年接力，連兩年對決兄弟都在第一、四、七戰先發，除了08年首戰落敗，接下來五戰全勝，抱回兩座MVP。

中職不太可能再有總冠軍賽包辦三場先發的投手，王溢正過去出賽四場投出四連勝、防禦率2.28（27.2局失十分、七分自責），2014、15、17、18年各有一勝，近三戰都是優質先發紀錄，整體表現頗有水準。