棒球／「棒球@台灣」試映會 趙士強挺老友黃承富

2019-10-14 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／即時報導



「棒球@台灣」作者黃承富（右二）、中華隊老國手趙士強（左二）期待更多台灣棒球故事被挖掘。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

「棒球@台灣」今天在台北舉行試映會，國際棒球作家黃承富捐贈限量珍藏版六套版權，由台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡代表接受，將由協會轉贈美國、日本、加拿大、古巴、韓國棒球名人堂，作為國際棒球交流，宏揚台灣棒球文化，並讓世界看見台灣。

台灣棒球名人堂協會指出，黃承富縱横國內外棒球領域近40年，常有國內外人士好奇問他，為什麼台灣棒球百年堅毅、強悍存在？黃承富點出幾個蛻變的轉折點，包括孕育出原住民選手種子的花蓮能高棒球，以及嘉農KANO、紅葉少棒傳奇、三級棒球的瘋狂周期、1984洛杉磯奧運表演賽、1990中華職棒誕生，每個故事之間環環相扣、相互激蕩。

黃承富在「棒球@台灣」透過獨特視角，嘗試以紀錄片與電子書交織的方式，說出曾經發生在台灣100年的棒球故事，認為這也是未來新媒體時代的趨勢。

黃承富（右二）將「棒球@台灣」電子書版權捐贈台灣棒球名人堂協會。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

教育部體育署代表呂映諄、立委張廖萬堅、中華棒球協會副理事長余政憲、中華隊老國手趙士強今年出席試映會，期待更多有志之士接力挖掘更多台灣棒球故事，並加以代代傳承下去。

「棒球@台灣」首映會將於10月23日從嘉義市、嘉義大學出發，11月23到26日在高雄美濃徐生明國際少棒賽期間現場放映，之後在全台巡迴播出，明年再巡迴美國、日本、加拿大持續放映。

「棒球@台灣」中英日文版由神準國際行銷、完全運動智庫共同出品，影片配音為資深廣播人黃步昌，歡迎企業或機關團體包場放映，可與神準國際行銷連絡。

新聞連絡人黃瑛坡，電話0932207224、02-27711389，電子信箱e0932207224@yahoo.com.tw，影片宣傳網址https://reurl.cc/yyMp3l