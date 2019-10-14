中職／味全龍和嘉市簽訂策略聯盟 球星來教學

2019-10-14 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市長黃敏惠（中）與味全龍棒球隊打擊教練張泰山（右）希望大家來看國際交流賽。記者李承穎／攝影 分享 facebook

嘉義市政府與味全龍棒球隊今天上午簽署運動經濟策略聯盟，未來味全龍將派遣職棒球員到國中小學的棒球隊巡迴教學，也設立獎勵金鼓勵學生參與各項棒球賽事，並提供職棒資源，配合嘉義市做城市行銷。

教育部體育署副署長林哲宏和嘉義市長黃敏惠的見證下，市府教育處長林立生、味全龍領隊吳德威今天代表雙方簽訂，味全龍隊打擊教練張泰山也出席預告11月9日和10日，將舉辦味全龍和澳洲職棒阿德雷德巨人隊的國際交流賽事。

吳德威說，策略聯盟首先就是希望在嘉義市多辦比賽，能夠讓職棒產業再回來，這次落地辦比賽，就要借助本地企業的力量，帶動和活絡本地經濟，尤其嘉義市棒球場已很久沒有辦比賽，這是中南部城市的現象。

吳說，未來會派遣球星，例如張泰山義務性指導小朋友，球星進來，對棒球一定會有很大影響，現在嘉義大學棒球隊也來訓練基地幫忙，互相交流，活絡嘉義市的棒球發展。

嘉義市政府與味全龍棒球隊今天上午簽署運動經濟策略聯盟。記者李承穎／攝影 分享 facebook

黃敏惠說，職棒的源頭還是從基層扎根做起，味全龍進來後五級棒球都完整，策略聯盟的凝聚加上在地團體的努力，可以找回對棒球愛和熱情，推動運動經濟，也希望大家見證這場重要賽事，穿著代表味全龍的紅色衣服一起來加油。

張泰山說，這次交流賽是希望讓大家知道嘉義市多麽熱愛棒球，他記得嘉義市曾有滿場記錄，希望這次也能創造滿場，他持續訓練球員，目標是贏球，他也會上場比賽。

嘉義市政府與味全龍棒球隊今天上午簽署運動經濟策略聯盟。記者李承穎／攝影 分享 facebook

林立生指出，這次交流賽嘉義城隍廟贊助2000張票給嘉義市的國中小學，九華山地藏庵則出訓練基金給味全龍巡迴棒球教學，嘉義市棒球發展，在所有地方團體的支持下，一定會展翅高飛，讓棒球舞台上，嘉義市永不缺席。

嘉市年底緊接登場的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，該賽事迄今已邁入第22屆，參賽陣容除來自國內各縣市勁旅外，將積極邀請更多國外少棒隊伍參賽，營造齊聚諸羅城一較高下的熱鬧氛圍。