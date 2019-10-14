中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

2019-10-14 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



獅隊發出新聞稿證實，下半季代理總教練的劉育辰，結束任務後無意續任，將由二軍投手教練林岳平接手代理。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅今年戰績在四隊中墊底，早早確定無緣無季後賽，今天球團發出新聞稿證實，下半季代理總教練的劉育辰，結束任務後無意續任，將由二軍投手教練林岳平接手代理。

統一獅全年度戰績為48勝70敗2和，勝率僅4成07，上半季尾聲總教練黃甘霖以身體狀況為由請辭，原打擊教練劉育辰臨危受命，執掌今年剩下賽程。

根據球團新聞稿，賽季結束後劉育辰就提出請辭，經過慰留後仍辭意甚堅，因此予以尊重，改讓原二軍投手教練林岳平上任，領隊蘇泰安表示，「我們肯定林岳平這兩年在二軍擔任投手教練指導歷練，看到他對選手溝通及選手特性的熟悉，而總教練一職是球隊付予給他的責任及挑戰，跟林岳平溝通過後，讓球隊看到他勇於承擔，為了球隊未來及重建而努力，期待在林岳平總教練的帶領下，能夠讓獅隊更加茁壯與沈穩。」

新聞稿也指出，獅隊秋訓即將開始，秋訓期間聘任客座打擊教練傑克（Bob Skube）指導選手，關於未來教練團成員組織，將與球團會議討論後，針對2020年規劃準備，確認後再另行公佈。

首席教練許聖杰一職，球隊將規劃轉任其他任務，秋訓期間並未隨隊，而2020年獅隊一軍投手教練一職，目前確認聘請外籍教練擔任，其他教練團異動部分，待秋訓結束後再做決定。