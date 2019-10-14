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中職／暴力猿前2戰僅一轟 打擊教練不擔心

2019-10-14 07:37聯合報 記者吳敏欣／即時報導

Lamigo桃猿昨晚總冠軍賽第二戰6：13不敵中信兄弟，系列賽遭扳平，和去年五場台灣大賽濫炸十轟不同，今年「暴力猿」打線前兩戰僅陳俊秀敲出全壘打，長打破壞力明顯衰退，打擊教練曾豪駒提出解釋，認為對方投捕有針對強打者投得較開，所以也比較不好逮中球。

猿隊去年對統一獅場場開花，加上前年的場次，留有台灣大賽跨季連七戰開轟，不過今年第一戰就中斷，無緣追平前身La New熊的跨季連九戰開轟中職紀錄。

猿隊前兩戰共敲21支安打，其中五支是長打，帶有一發全壘打，對於今年長程砲火產量縮水，曾豪駒表示，「中信兄弟投捕間有做出策略，面對強打者時投得比較開，讓我們設定的球不好去抓到。」

曾豪駒認為，猿隊打者狀態都維持不錯，何況短期賽事如果臨時做揮棒上的修正，對選手也不一定是好事，不如維持正面心態，先找失投球敲安打為優先，長打只是加成效果。

陳俊秀昨役領先全隊敲出全壘打，他稱讚中信兄弟先發投手廖乙忠是位沉著的好投手，球剛好掉到設定的位置才得以送出牆，「他很會觀察打者，用腦袋在投球，場上也看不太出情緒。」

若猿隊如願完成三連霸，目前有五成打擊率的陳俊秀也有望連三年帶回台灣大賽MVP，但他笑說，「有幾支安打是運氣比較好，剛好有把握住，抱持企圖心，好的表現自然會出來。」

中信兄弟陳俊秀
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