中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

台灣大賽前兩戰打完，中信兄弟和Lamigo桃猿各拿1勝，系列賽彷彿回到原點，首戰兄弟該贏未贏，其實非常可惜，否則先拿2勝再回到主場，奪冠機率大增，現在雙方戰績都是1勝1敗，最終誰能登頂更添懸念。

中信兄弟昨天以13：6擊敗Lamigo桃猿，拿下總冠軍賽第2戰的勝利，兩隊目前戰成平手。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

先來談昨天第二戰好了，尼克斯例行賽從9月1日到球季結束，先發5場吞3敗，防禦率6.75、被打擊率0.319、每局被上壘率1.76，球威明顯下滑，和上半季7勝3敗、防禦率3.29相較，簡直天壤之別。

即使如此，尼克斯經驗老道又有實績護體，去年台灣大賽先發2場拿1勝，11.2局投球僅1分責失，防禦率不到1，加上兄弟又推出經驗尚淺的廖乙忠先發，首戰廖健富擊出再見安打，團隊士氣大振，相信第二戰還是很多人看好桃猿勝出。

沒想到尼克斯全面崩盤，僅解決1人次，狂失8分，場面慘烈，兄弟在第一局就狂灌10分，比賽勝負可說提前底定。即使尼克斯季末狀態下滑，這麼糟的投球內容，應該是很多專家球評所未預料到的局面，是否因投球小動作或細節被對方抓到，或因一整季對戰頻繁，彼此熟悉了，還是因為單純當天投球狀況不好，都是可能的原因。

Lamigo桃猿先發投手尼克斯(右)在例行賽時表現不差，而且去年在台灣大賽投得也很好，想不到會被打爆到這種地步。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

回到首戰，其實對兄弟來說非常可惜，2局上張志豪敲二壘安打，敲下兩分打點，躁進衝三壘遭觸殺，下個半局一壘手林智勝和二壘手吳東融守備接球失誤掉分，3局下右外野手岳東華處理安打球出現瑕疵，7局上高宇杰觸擊失敗，9局下兄弟抓雙殺不成，給了廖健富擊出再見安打的契機，打跑守都出現失誤，兄弟應該到手的勝利就這樣飛了。

棒球比賽就是這樣，誰犯愈少錯誤、贏面愈大，第一戰雙方做了最佳詮釋，第二戰兄弟強大火力掩護年輕的廖乙忠奪勝，而廖乙忠投球內容也可圈可點，直到第6局被陳俊秀轟三分砲才算重傷害，他的貢獻是吃下大量局數，讓牛棚不致於完全燃燒。

中信兄弟隊先發投手廖乙忠在總冠軍賽第二戰拿下勝投，頗有大將之風。雖然失5分偏多，但他在前5局的投球僅失1分，而且能撐到6.1局，讓球隊減少牛棚戰力的消耗。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

桃猿過去5年奪4冠，堪稱常勝軍，不過今年下半季浮現不少問題，牛棚防禦率高達56，除了李茲和尼克斯之外的第三洋投多猛實力平平，難擔台灣大賽先發重任，如今尼克斯也被打爆，守護神陳禹勳首戰表現不佳，如果尼克斯、陳禹勳狀況沒回穩，多猛不能扛重擔，即使明天王溢正投贏第3戰，取得2勝1敗優勢，接下來戰況依舊難預料，拚6年第5冠難度大增。

Lamigo桃猿洋投多猛在例行賽出賽5場，防禦率高達4.81，似乎並非真的有多猛，在台灣大賽首戰時只上來投了1個保送就退場。 聯合報系資料照片 分享 facebook

回想兩年前兄弟一堆主力球員「被缺席」，只能靠彭政閔帶領一票年輕球員打台灣大賽，面對的是兵強馬壯，有王柏融壓陣的桃猿，雙方實力懸殊，桃猿輕鬆以4勝1敗料理掉兄弟。

如今，小象們成長茁壯了，王威晨、詹子賢、岳東華、吳東融已非吳下阿蒙，又添廖乙忠、高宇杰等新血，今年台灣大賽關鍵時刻屢建奇功，加上兄弟球員都想為彭政閔再拚最後一冠，精神戰力可觀，這都不是檯面上有形戰力所能量化的。

中信兄弟三壘手王威晨在第2戰6打數3支安打3打點，其中擊出一支三壘安打。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

彭政閔引退年，桃猿轉賣給日本樂天集團，雙方都有非奪冠不可得的絕對理由，今年堪稱近年來最有話題的台灣大賽，不管最後誰奪冠，只要比賽打得精彩刺激，球迷會是最大贏家。