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圖／中職總冠軍賽第2戰 兄弟終場13：6擊敗Lamigo

2019-10-13 22:10攝影中心 記者季相儒／台北即時報導

中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟首局攻下十分大局。Lamigo桃猿投手尼克斯先發0.1局失8分退場，中信兄弟張志豪5打數2支安打包含一支滿貫全壘打4打點並獲選單場MVP，中信兄弟彭政閔在1局上跑回總冠軍賽生涯40得分。終場中信兄弟以13：6擊敗Lamigo桃猿，拿下總冠軍賽第2戰勝利

中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟終場以13：6擊敗Lamig...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟終場以13：6擊敗Lamigo桃猿，拿下總冠軍賽第2戰勝利。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟張志豪一局上擊出滿貫全壘打。...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟張志豪一局上擊出滿貫全壘打。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟王威晨6打數3支安打3打點，...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟王威晨6打數3支安打3打點，其中擊出一支三壘安打。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟彭政閔跑回總冠軍賽生涯40得...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟彭政閔跑回總冠軍賽生涯40得分。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟岳東華擊出勝利打點。記者季相...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟岳東華擊出勝利打點。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟林智勝擊出安打後腳不舒服被攙...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟林智勝擊出安打後腳不舒服被攙扶下場。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟先發投手廖乙忠主投6.1局失...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟先發投手廖乙忠主投6.1局失5分，下場時脫帽向球迷致意。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟終場以13：6擊敗Lamig...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，中信兄弟終場以13：6擊敗Lamigo桃猿，拿下總冠軍賽第2戰勝利，賽後向球迷鞠躬致意。記者季相儒／攝影
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中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，Lamigo桃猿投手尼克斯先發0.1...
中職總冠軍賽第2戰今天在桃園國際棒球場開打，Lamigo桃猿投手尼克斯先發0.1局失8分黯然退場。記者季相儒／攝影
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中信兄弟Lamigo桃猿張志豪
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