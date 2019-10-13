中職／總冠軍賽安打、得分王 彭政閔：球隊勝利為主

2019-10-13 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天在總冠軍賽第2戰先發上陣，3打數敲出2支安打，還有1打點、1得分，繼昨天成為總冠軍賽安打王後，得分也締造聯盟新紀錄，接下來打點還有望寫新猷，恰恰說：「盡量爭取，但還是以球隊勝利為主。」

彭政閔昨天在總冠軍賽首戰於9局上登場代打，敲出追平比數的二壘打，生涯在總冠軍賽累積74支安打，打破中職總冠軍賽紀錄。今天他擔任先發第3棒、指定打擊，4打席揮出2支安打，獲得1次保送，打完6局提前退場。

彭政閔生涯在總冠軍賽累積得40分，也超越張泰山的39分，再寫中職紀錄，另外打點累積39分，只差3分就能追上統一獅隊高國慶保持的42分紀錄。今天賽後，彭政閔至少還有3場出賽機會，還有機會一拚。

兄弟打線今天幾乎棒棒有發揮，終場以13：6擊敗Lamigo桃猿隊，總冠軍賽扳成1：1平手，談起今天自己的表現，彭政閔表示：「能幫助球隊贏球，滿開心的，這也是球隊在這系列賽的第一勝，希望接下來可以延續這氣勢。」

儘管是生涯最後一個球季，41歲的彭政閔從今年下半季起，表現持續加溫，好手感也帶進總冠軍賽，他提到：「自己最近的調整算不錯，不管是下半季或今年一整季，自己的調整都算還可以，之前因為引退的活動比較多，這幾場比較算能專注在比賽上。」