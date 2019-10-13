自主培訓到總冠軍賽勝投第一人 廖乙忠不放棄

2019-10-13 22:03 中央社 桃園13日電



中信兄弟廖乙忠，先發6.1局失5分，拿下勝投。聯合報系資料照／記者季相儒攝影 分享 facebook

中信兄弟隊投手廖乙忠從自主培訓球員到扛總冠軍賽先發，今天好投拿下生涯總冠軍賽首勝，為自主培訓球員史上第一人，很開心為球隊勝利貢獻。走過失敗，他想說，不要放棄自己。

廖乙忠2018年參加中職選秀沒獲得球隊青睞，與兄弟隊簽下自主培訓合約，今年季前成為正式球員，本季二軍出發、先發表現亮眼，6月底升上一軍，穩定好表現，爭取到一軍先發輪值，也獲得首度參加總冠軍賽機會。

中職7戰4勝制總冠軍賽昨天開打，兄弟隊昨天比賽輸球，今天第2戰由廖乙忠扛先發，廖乙忠首局接連被敲2支安打，失掉1分，2局回穩，2到5局僅再被敲出2支安打、無失分，6局被陳俊秀敲出3分砲，7局1人出局後被敲出安打退場。

廖乙忠今天總計用107球投6.1局，被敲出7支安打，投出6次三振，失掉5分責失分，中職生涯初體驗、表現不算差，成為中職史上首名自主培訓球員出身在總冠軍賽拿下勝投，也是兄弟隊繼2014年總冠軍賽第4戰林煜清先發勝後，再度有本土投手在總冠軍賽先發拿下勝投。

廖乙忠表示，感謝隊友在首局就幫忙打下10分，上場投球也能比較安定，比賽前半段能大膽攻擊，6局被陳俊秀打出全壘打，是太過刻意，投了太多不必要的壞球，造成反效果。

廖乙忠今年從二軍上到一軍前，二軍總教練林威助勉勵他，「上到一軍大膽去投、相信自己，不要做不必要的事情。」廖乙忠從選秀落選，到在總冠軍賽拿下先發勝投，他直言沒有想過，但也想用自己的例子告訴大家，「不要放棄自己，只要努力去做，總有一天會成功。」