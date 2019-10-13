中職／首局灌10分 兄弟13：6退猿扳平戰局

2019-10-13 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



中信兄弟隊在今年總冠軍賽首戰「被再見」，今天第2戰一開賽就用兄弟火力討回來，單局10局追平聯盟總冠軍賽單隊單局紀錄，單場20支安打也追平隊史紀錄，終場以13：6擊敗Lamigo桃猿隊，將戰局扳成1：1平手。

中信兄弟在1局上就棒打猿隊先發投手尼克斯，攻占滿壘後，生涯首扛第5棒的岳東華揮出2分打點安打，幫球隊首開紀錄，張志豪補上一發滿貫全壘打重擊（生涯首支、聯盟第10支），之後高宇杰、王勝偉及王威晨都揮出長打，彭政閔、詹子賢的安打也都送回分數。

兄弟單局打了14人次，揮出9支安打，打破總冠軍賽首局最多安打紀錄，單局5支長打也改寫總冠軍賽首局紀錄，搶下10：0領先。猿隊尼克斯則是僅投0.1局失8分，寫下隊史在總冠軍賽的單場最多失分紀錄。

兄弟先發投手廖乙忠還沒登板就先吃下定心丸，1局下登板後，因林立及陳泓育的2支安打失1分。兄弟打線則在2局上又追加分數，林智勝揮出二壘打，王勝偉、吳東融連敲2支三壘打，王威晨也補上安打，兄弟拉開13：1領先。

廖乙忠前5局被敲4支安打、失1分，6局下被陳俊秀轟出左外野3分全壘打，猿隊將比數追成9分差。7局下猿隊靠林立的適時安打再追回1分，將比數改寫為5：13，9局下又追回1分，但難改變戰果。

廖乙忠今天先發6.1局，用107球，被敲出7支安打（1轟），失5分，生涯在總冠軍賽初登板就拿下勝投，且成為史上首位在總冠軍賽奪勝投的自主培訓球員。