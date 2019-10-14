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日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00Hiyan

日本職棒兩聯盟CS季後賽（Climax Series）第二輪，12日因為颱風的影響而雙雙延賽。在打完前4戰為止，兩聯盟都是有一方取得3勝1敗的聽牌優勢，同時也雙雙都在昨日（13日）產生了結果，不過內容卻大不相同。中央聯盟優勝的巨人隊帶著1場先勝的優勢以4勝1敗晉級。太平洋聯盟則是例行賽第二名的軟銀取得4連勝，完全不給喘息機會就將聯盟優勝西武給淘汰出局。西武只靠著保障的1場先勝，拿下「非實質的1勝」，聯盟王者顏面無光，連續兩年挫敗遭受到不小的屈辱。

軟銀監督工藤公康連續3年帶隊挺進總冠軍賽，他所領軍的軟銀鷹將在相隔19年之後再度...
軟銀監督工藤公康連續3年帶隊挺進總冠軍賽，他所領軍的軟銀鷹將在相隔19年之後再度對決巨人，爭奪日本一。 擷圖自軟體銀行鷹官方網站
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去年軟銀鷹也是聯盟第二名之姿，在季後賽第一輪以2勝1敗淘汰日本火腿之後一路打上總冠軍賽，拿下隊史第9座日本一優勝。軟銀連續兩年都在季後賽第二輪淘汰聯盟優勝隊西武，而且這次更加不留情面，去年4勝2敗，今年直接以4連勝淘汰西武。

對西武球迷來說，這兩年的季後賽肯定是個傷心的回憶，畢竟他們從強敵環伺之中完成連霸，坐擁兩聯盟最強大的攻擊打線陣容，目標當然是抱回自從2008年以來的日本一優勝頭銜。無奈卻連續兩年都在季後賽第二輪，擁有1場先勝的優勢下輸掉系列賽，連日本總冠軍賽都沒碰上邊，不甘心的心情可想而知。不過如果想想過去季後賽制度實施之後最大的苦主軟銀（包含前身大榮鷹），真的是最完整詮釋「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」。

西武獅在第4戰又以3：9於主場慘敗，在季後賽遭到軟體銀行鷹的橫掃。 擷圖自西武獅...
西武獅在第4戰又以3：9於主場慘敗，在季後賽遭到軟體銀行鷹的橫掃。 擷圖自西武獅官方網站
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軟銀球迷應該還記憶猶新、切身之痛，2004年當他們在還是前身大榮鷹的時代，例行賽勝過西武4.5場勝差，卻在季後賽第二輪以2勝3輸給西武。2005年他們又不幸讓憾事重演，剛轉賣給軟銀的第一年球季，軟銀鷹隊打出慶祝行情，例行賽拿下89勝、勝率高達0.664，贏過千葉羅德4.5場勝差。但同樣到了季後賽第二輪慘遭滑鐵盧，又再度以2勝3敗輸給了羅德。

由於當時還是CS季後賽（Climax Series）制度尚未實施，洋聯單獨實行季後賽的年代，並非無條件給予例行賽第一名球隊1場先勝的優勢保障（※規定必須領先在5場勝差以上才能得到1場先勝，2004年的大榮、2005年的軟銀領先西武、羅德皆為4.5場，因此以0.5場之差錯失先勝權利），也沒有讓例行賽第一名球隊順理成章獲得聯盟優勝勳章。因此這兩次失手，讓軟銀隊史以及王貞治監督在紀錄上硬生生少記了兩筆洋聯優勝。更令軟銀球迷難以接受的是，西武、羅德這兩年後來分別在日本總冠軍賽中擊敗中日、阪神獲得日本一優勝，伊東勤、瓦倫泰（Bobby Valentine）獲得生涯第一座優勝監督頭銜。

日本職棒過去從例行賽第二名、第三名「下克上」拿下日本總冠軍的球隊分別有：2005年（千葉羅德第二名）、2007年（中日龍第二名）、2010年（千葉羅德第三名）、2018年-2019年（軟銀鷹第二名）。軟銀如果能夠連續兩年大逆轉拿下日本總冠軍，將是史上第一次。然而，無論最後成敗，這一次軟銀連續兩年在季後賽演出「下克上」，殺進總冠軍賽，相信都足以讓支持他們的球迷感到安慰，也讓當年連續例行賽第一卻錯失聯盟優勝、日本總冠軍賽資格的傷痛大大出了一口氣。

軟銀從2014年起連續6年晉級到季後賽第二輪，6年連續是追平中日隊並列史上最長。這6年打進季後賽第二輪，軟銀除了2016年度不敵有1勝在身的聯盟優勝隊日本火腿之外，包含今年，其餘5次全部勝出，挺進日本總冠軍賽。而在廣島這4支不同的中央聯盟球隊，絕不失手，展現了大賽型球隊的厲害之處。

今年軟銀碰到的是另外一個不同對手巨人隊，昨天擊敗阪神虎，相隔6年再度進軍日本總冠軍賽。兩隊上一次在總冠軍賽對決已經要回溯到2000年，正是由王貞治與長嶋茂雄領軍對戰，轟動日本球界的「ON對決」。19年前的ON對決，是軟銀現任監督工藤公康行使FA轉穿巨人隊戰袍第一年，他在冠軍賽首戰先發對上前東家；準備帶領巨人隊奪回總冠軍的監督原辰德當時則是巨人隊首席教練。巨人、軟銀兩隊都正處氣勢高峰，加上兩隊監督系出同門的淵源，相隔19年的日本一決戰，勢必精彩可期！

西武軟體銀行讀賣巨人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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