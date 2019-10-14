日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

日本職棒兩聯盟CS季後賽（Climax Series）第二輪，12日因為颱風的影響而雙雙延賽。在打完前4戰為止，兩聯盟都是有一方取得3勝1敗的聽牌優勢，同時也雙雙都在昨日（13日）產生了結果，不過內容卻大不相同。中央聯盟優勝的巨人隊帶著1場先勝的優勢以4勝1敗晉級。太平洋聯盟則是例行賽第二名的軟銀取得4連勝，完全不給喘息機會就將聯盟優勝西武給淘汰出局。西武只靠著保障的1場先勝，拿下「非實質的1勝」，聯盟王者顏面無光，連續兩年挫敗遭受到不小的屈辱。

軟銀監督工藤公康連續3年帶隊挺進總冠軍賽，他所領軍的軟銀鷹將在相隔19年之後再度對決巨人，爭奪日本一。 擷圖自軟體銀行鷹官方網站 分享 facebook

去年軟銀鷹也是聯盟第二名之姿，在季後賽第一輪以2勝1敗淘汰日本火腿之後一路打上總冠軍賽，拿下隊史第9座日本一優勝。軟銀連續兩年都在季後賽第二輪淘汰聯盟優勝隊西武，而且這次更加不留情面，去年4勝2敗，今年直接以4連勝淘汰西武。

對西武球迷來說，這兩年的季後賽肯定是個傷心的回憶，畢竟他們從強敵環伺之中完成連霸，坐擁兩聯盟最強大的攻擊打線陣容，目標當然是抱回自從2008年以來的日本一優勝頭銜。無奈卻連續兩年都在季後賽第二輪，擁有1場先勝的優勢下輸掉系列賽，連日本總冠軍賽都沒碰上邊，不甘心的心情可想而知。不過如果想想過去季後賽制度實施之後最大的苦主軟銀（包含前身大榮鷹），真的是最完整詮釋「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」。

西武獅在第4戰又以3：9於主場慘敗，在季後賽遭到軟體銀行鷹的橫掃。 擷圖自西武獅官方網站 分享 facebook

軟銀球迷應該還記憶猶新、切身之痛，2004年當他們在還是前身大榮鷹的時代，例行賽勝過西武4.5場勝差，卻在季後賽第二輪以2勝3輸給西武。2005年他們又不幸讓憾事重演，剛轉賣給軟銀的第一年球季，軟銀鷹隊打出慶祝行情，例行賽拿下89勝、勝率高達0.664，贏過千葉羅德4.5場勝差。但同樣到了季後賽第二輪慘遭滑鐵盧，又再度以2勝3敗輸給了羅德。

由於當時還是CS季後賽（Climax Series）制度尚未實施，洋聯單獨實行季後賽的年代，並非無條件給予例行賽第一名球隊1場先勝的優勢保障（※規定必須領先在5場勝差以上才能得到1場先勝，2004年的大榮、2005年的軟銀領先西武、羅德皆為4.5場，因此以0.5場之差錯失先勝權利），也沒有讓例行賽第一名球隊順理成章獲得聯盟優勝勳章。因此這兩次失手，讓軟銀隊史以及王貞治監督在紀錄上硬生生少記了兩筆洋聯優勝。更令軟銀球迷難以接受的是，西武、羅德這兩年後來分別在日本總冠軍賽中擊敗中日、阪神獲得日本一優勝，伊東勤、瓦倫泰（Bobby Valentine）獲得生涯第一座優勝監督頭銜。

日本職棒過去從例行賽第二名、第三名「下克上」拿下日本總冠軍的球隊分別有：2005年（千葉羅德第二名）、2007年（中日龍第二名）、2010年（千葉羅德第三名）、2018年-2019年（軟銀鷹第二名）。軟銀如果能夠連續兩年大逆轉拿下日本總冠軍，將是史上第一次。然而，無論最後成敗，這一次軟銀連續兩年在季後賽演出「下克上」，殺進總冠軍賽，相信都足以讓支持他們的球迷感到安慰，也讓當年連續例行賽第一卻錯失聯盟優勝、日本總冠軍賽資格的傷痛大大出了一口氣。

軟銀從2014年起連續6年晉級到季後賽第二輪，6年連續是追平中日隊並列史上最長。這6年打進季後賽第二輪，軟銀除了2016年度不敵有1勝在身的聯盟優勝隊日本火腿之外，包含今年，其餘5次全部勝出，挺進日本總冠軍賽。而在廣島這4支不同的中央聯盟球隊，絕不失手，展現了大賽型球隊的厲害之處。

今年軟銀碰到的是另外一個不同對手巨人隊，昨天擊敗阪神虎，相隔6年再度進軍日本總冠軍賽。兩隊上一次在總冠軍賽對決已經要回溯到2000年，正是由王貞治與長嶋茂雄領軍對戰，轟動日本球界的「ON對決」。19年前的ON對決，是軟銀現任監督工藤公康行使FA轉穿巨人隊戰袍第一年，他在冠軍賽首戰先發對上前東家；準備帶領巨人隊奪回總冠軍的監督原辰德當時則是巨人隊首席教練。巨人、軟銀兩隊都正處氣勢高峰，加上兩隊監督系出同門的淵源，相隔19年的日本一決戰，勢必精彩可期！