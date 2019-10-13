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亞錦賽／台日大戰改期改場 原票仍可入座或看台港戰

2019-10-13 19:34聯合報 記者吳敏欣／即時報導

亞錦賽開賽記者會。圖／中華棒協提供
亞錦賽開賽記者會。圖／中華棒協提供
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受到強颱哈吉貝直撲日本影響，亞錦賽日本代表隊班機取消，雖然臨時更改行程仍趕不上開幕日和中華隊一戰，受矚目的「台日大戰」將改期至15日晚間於斗六棒球場進行，已經購票的民眾可當日洲際棒球場，原位觀看中華隊出戰香港隊賽事，獲憑票16日前往斗六棒球場，不劃位自由入座欣賞「台日大戰」。

賽事調整票務處理公告如下：

場次編號003【中華台北VS日本】賽事因日本隊受颱風影響原訂來台時間，致調整改於10/15晚上六點半假斗六棒球場舉行。

※票券處理辦法

一、可憑原票券觀賞

2019/10/14 18:30 洲際棒球場【中華台北VS中國香港】開幕賽事，可保留原指定劃位。

2019/10/15 18:30 斗六棒球場【中華台北VS日本】賽事，現場不劃位自由入座。

二、如無法觀賞賽事，退票辦法如下：

1.請於比賽日後三個工作日內寄回，逾期恕不接受退票。

2.【預售票】僅限通訊退票。

3.原2019/10/14 場次編號003之票券，通訊退票至2019/10/18 截止收件；2019/10/19起，即不再收件。

三、通訊退票方式（依據付款方式）：

1.信用卡付款：

已取票者：請下載及填寫退票申請表並附上票券正本退回，票款扣除退票手續費，刷退至原刷卡購票之信用卡。

未取票者：請下載及填寫退票申請表並傳真至02-8772-9853，若需確認傳真是否功請洽拓元客服，票款扣除退票手續費，刷退至原購票之信用卡。

2.ibon付款：

已取票者：請下載及填寫退票申請表並附上票券正本退回，票款扣除退票手續費，退回購票者指定帳戶。

3.已取票者票券退回方式：票券正本、退票申請表、非刷卡訂單需附上存摺封面影本(包含銀行名、分行名、戶名、帳號，帳戶以台灣本地銀行為限)，以掛號郵寄或快遞方式寄回「10551台北市松山區南京東路三段270號10樓拓元售票系統 客服組 收」。請勿親送，收件地址現場無法受理(為避免爭議，必須透過掛號或快遞等第三方郵寄系統配送並簽收）。收件時間為週一至週五上午10點至下午18點，適逢國定假日暫停服務。

四、團體票券退票，請洽詢原購票單位辦理。

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