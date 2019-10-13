今宮健太轟3響砲 軟銀下剋上進軍日本大賽

2019-10-13 18:05 中央社 台北13日電



日本職棒今天進行季後賽決勝輪第4戰，太平洋聯盟軟銀鷹對西武獅的比賽，軟銀靠著今宮健太演出單場三響砲，全場包辦6分打點，以9比3擊退西武，下剋上進軍日本大賽。

由於洋聯例行賽第1名為西武，在6戰4勝的決勝輪先保送1勝，不過前3場軟銀分別以8比4、8比6及7比0奪勝。西武今天繼續在主場迎戰軟銀，派出本田圭佑先發，軟銀則是推出洋投范德赫克（Rick van den Hurk）。

軟銀此戰砲火同樣猛烈，3局上今宮健太轟出陽春全壘打；4局上洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）也轟陽春砲，接著松田宣浩、甲斐拓也接連敲出安打，再攻下1分，取得3比0領先。

西武4局下展開反攻，中村剛也敲二壘安打後，山川穗高補上安打，帶有1分打點，第5局梅西亞（Ernesto Mejia）轟陽春砲，西武僅剩1分落後。

6局上軟銀的今宮健太轟出2分砲，雖然下個半局西武的山川穗高也轟陽春砲，不過7局上軟銀靠著游擊手失誤，以及長谷川勇也、今宮健太接連敲安打，再攻下2分，取得7比3領先。

今宮健太9局上更是再轟出一發2分全壘打，演出單場三響砲，終場軟銀以9比3奪勝，決勝輪4連勝，「下剋上」擊退西武，順利進軍日本大賽，19日開始將與中央聯盟勝出的讀賣巨人，爭奪「日本一」榮耀，力拚3連霸。

軟銀第2棒游擊手今宮健太此戰打擊表現亮眼，5打數敲出5支安打，包含3發全壘打，包辦6分打點，還選到一次保送。