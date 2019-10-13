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中職／總冠軍賽第2戰先發出爐 彭政閔打第3棒

2019-10-13 15:11聯合報 記者葉姵妤／桃園即時報導

中職總冠軍賽第2戰，中信兄弟推出彭政閔擔任先發第3棒。記者余承翰／攝影
中職總冠軍賽第2戰，中信兄弟推出彭政閔擔任先發第3棒。記者余承翰／攝影
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中職總冠軍賽第2戰，今天晚間5點在桃園球場進行，Lamigo桃猿隊首戰贏球取得領先，今天第2戰的先發打序沒有變動；至於中信兄弟隊「恰恰」彭政閔昨天在第9局代打敲出追平二壘打，第2戰被排為先發第3棒、指定打擊。

Lamigo桃猿隊首戰靠著廖健富再見安打，以6：5搶下首勝，今天繼續在主場拚連勝，將由洋投尼克斯先發上陣，先發打序都和首戰相同。

至於中信兄弟今天推出本土投手廖乙忠迎戰，打線則有所調整，昨天擔任指定打擊的陳子豪，在比賽中挨觸身球，第2戰被移出先發，由「恰恰」彭政閔扛起指定打擊、打第3棒。

彭政閔昨天在總冠軍賽首戰沒有先發，中斷生涯10年、56場總冠軍賽都先發的紀錄，但他在9局上代打，敲出追平比數的二壘打，生涯57場總冠軍賽仍是「全勤」，還以74支安打寫下中職總冠軍賽最多安打紀錄。

兄弟此戰的中心棒次也有所調整，詹子賢被排為第4棒、岳東華第5棒，昨天的「四番」林智勝則被調到第6棒。

Lamigo桃猿隊先發陣容：

第1棒 中外野手 陳晨威

第2棒 三壘手 林立

第3棒 右外野手 藍寅倫

第4棒 指定打擊 林泓育

第5棒 一壘手 陳俊秀

第6棒 左外野手 朱育賢

第7棒 二壘手 郭嚴文

第8棒 游擊手 林承飛

第9棒 捕手 劉時豪

先發投手 尼克斯

中信兄弟先發陣容：

第1棒 二壘手 吳東融

第2棒 三壘手 王威晨

第3棒 指定打擊 彭政閔

第4棒 左外野手 詹子賢

第5棒 右外野手 岳東華

第6棒 一壘手 林智勝

第7棒 中外野手 張志豪

第8棒 捕手 高宇杰

第9棒 游擊手 王勝偉

先發投手 廖乙忠

彭政閔中信兄弟Lamigo桃猿中職
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