中職／總冠軍賽第2戰先發出爐 彭政閔打第3棒

2019-10-13 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／桃園即時報導



中職總冠軍賽第2戰，中信兄弟推出彭政閔擔任先發第3棒。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中職總冠軍賽第2戰，今天晚間5點在桃園球場進行，Lamigo桃猿隊首戰贏球取得領先，今天第2戰的先發打序沒有變動；至於中信兄弟隊「恰恰」彭政閔昨天在第9局代打敲出追平二壘打，第2戰被排為先發第3棒、指定打擊。

Lamigo桃猿隊首戰靠著廖健富再見安打，以6：5搶下首勝，今天繼續在主場拚連勝，將由洋投尼克斯先發上陣，先發打序都和首戰相同。

至於中信兄弟今天推出本土投手廖乙忠迎戰，打線則有所調整，昨天擔任指定打擊的陳子豪，在比賽中挨觸身球，第2戰被移出先發，由「恰恰」彭政閔扛起指定打擊、打第3棒。

彭政閔昨天在總冠軍賽首戰沒有先發，中斷生涯10年、56場總冠軍賽都先發的紀錄，但他在9局上代打，敲出追平比數的二壘打，生涯57場總冠軍賽仍是「全勤」，還以74支安打寫下中職總冠軍賽最多安打紀錄。

兄弟此戰的中心棒次也有所調整，詹子賢被排為第4棒、岳東華第5棒，昨天的「四番」林智勝則被調到第6棒。

Lamigo桃猿隊先發陣容：

第1棒 中外野手 陳晨威 第2棒 三壘手 林立 第3棒 右外野手 藍寅倫 第4棒 指定打擊 林泓育 第5棒 一壘手 陳俊秀 第6棒 左外野手 朱育賢 第7棒 二壘手 郭嚴文 第8棒 游擊手 林承飛 第9棒 捕手 劉時豪 先發投手 尼克斯

中信兄弟先發陣容：