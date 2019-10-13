親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

國道午後恐現車潮 地雷路段要花三倍時間通過

越大咖越不敢公布病情…這個病 要了4任美國總統的命

運動筆記【馬場狂紀錄#8】在零下熱身、在世界之巔上跑馬！？除了最速賽道的柏林馬，你還聽過哪些賽道之最呢？【2019柏林馬拉松】最好第一天就去EXPO！
健行筆記2019 台灣玉山兩天一夜健行筆記[鳶嘴稍來] 好玩刺激的天然岩場
NBA精彩演出- LeBron James突破單打 (10月12日)賽事懶人包 (10月12日)

中職／尼克斯為猿拚2連勝：小心兄弟左打

2019-10-13 08:26聯合報 記者吳敏欣／即時報導

尼克斯領銜為猿隊拚奪二連勝。 聯合報系資料照 記者蘇健忠／攝影
尼克斯領銜為猿隊拚奪二連勝。 聯合報系資料照 記者蘇健忠／攝影
分享

中職總冠軍賽第一戰就演出戲劇化情節，Lamigo桃猿昨晚靠著九局下滿壘時，廖健富代打敲出再見安，以6：5氣走中信兄弟，驚險收下勝利。今天第二戰繼續在桃園棒球場開打，主場的猿隊推出另一位洋投尼克斯先發，盼能延續前役李茲七局失三分的好投。

尼克斯去年台灣大賽為桃猿隊先發兩場，包含第五戰封王，5.2局投球失一分奪勝投，兩場防禦率僅0.77，他認為那兩戰是很好的經驗，了解這裡季後賽和例行賽的不同之處，對今年的準備很有幫助。

和去年交手統一獅不同，今年桃猿隊沒有先保送一勝的優勢，對手也換成中信兄弟。尼克斯本季例行賽對戰中信兄弟12場先發，有5勝4敗、防禦率3.75，他認為中信兄弟打線有許多好的左打，能針對像他這樣的右投拉打，因此需特別小心，「不要讓他們造成傷害。」

今年是尼克斯來台第三年、效力桃猿的第二年，和多數洋投不同，尼克斯不但未被「看破手腳」，還投出新高的29場先發，及11勝9敗、防禦率3.86佳績，他指出原因在於現在比較積極進攻好球帶，並在不同時刻拿出變化球，把投球局數拉長，自然可以呈現優質內容。

尼克斯領銜為猿隊拚奪二連勝，過往歷史來看，總冠軍賽搶下前兩戰的隊伍（包含先保送一勝再贏得第一場），16支當中有14支成為最後贏家；中信兄弟今晚則推出本土投手廖乙忠先發抗敵。

尼克中信兄弟統一獅
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

中職／李茲飆157公里火球 接受捕手引導不搖頭

2019-10-13 09:17

中職／廖健富再見安猿搶下首勝 過去6次全封王

2019-10-13 00:30

中職／恰仍神勇代打敲追平安 猿迷也鼓掌致敬

2019-10-13 00:36

中職／第一次在比賽中嗨起來 廖健富難得激情

2019-10-13 00:34

中職／兄弟守備狀況多 伯納：G2不會改陣容

2019-10-12 22:39

中職／廖健富再見安好嗨 總冠軍賽史上最年輕

2019-10-12 22:04

中職／換左打對李振昌 廖健富代打當英雄

2019-10-12 21:44

中職／代打敲追平安 彭政閔成總冠軍賽安打王

2019-10-12 21:39

中職／廖健富代打再見安 猿隊6：5搶首勝

2019-10-12 20:58

中職／總冠軍賽首戰滿場 觀眾人數史上第2高

2019-10-12 19:58

中職／王柏融現身桃園球場 看前東家打總冠軍賽

2019-10-12 18:47

中職／猿隊經營得好仍易主 黃鎮台感慨又不捨

2019-10-12 17:48

中職／印象最深刻總冠軍賽 陳晨威：無安打那場

2019-10-12 17:27

中職／連兩年首戰先發蹲捕 劉時豪：最好一面拿出來

2019-10-12 16:44

中職／萊福力打過7次季後賽 在台灣還是初體驗

2019-10-12 16:28

中職／考量對戰成績讓彭政閔坐板凳 伯納不願多談

2019-10-12 16:23

中職／彭政閔引退「最終戰」 球迷花錢買到空氣票

2019-10-12 15:56

中職／總冠軍賽今晚開打 彭政閔生涯首度未先發

2019-10-12 14:44

中職／41歲彭政閔只要出賽 就成台灣大賽第5老

2019-10-12 11:12

中職／拚史上第一 陳俊秀挑戰連3年總冠軍MVP

2019-10-12 09:58

中職／台灣大賽初體驗 李茲尬紐維拉搶頭彩

2019-10-12 08:55

中職／總冠軍賽首戰贏家 稱霸機率高達八成五

2019-10-12 00:08

中職／扛台灣大賽首戰先發 李茲感謝教練信任

2019-10-12 00:03

中職／總冠軍賽最菜 翁瑋均已預習過滿場局面

2019-10-11 20:27

中職／總冠軍賽的紀錄 還是要看彭政閔

2019-10-11 18:01

中職／趕上首次總冠軍賽 陳晨威：興奮帶點緊張

2019-10-11 17:34

中職／兄弟挑戰第8冠 猿隊力拚追上7冠

2019-10-11 17:13

中職／Lamigo最後爭冠 洪總：吃奶力氣拿出來

2019-10-11 17:08

中職／3猿將首度爭冠 張明翔對付兄弟左打

2019-10-11 16:12

中職／總冠軍賽9度打滿7戰 兄弟大喜也大悲過

2019-10-11 16:09

中職／「猿象爭霸」首戰 勝投王李茲對決紐維拉

2019-10-11 15:36

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

彭政閔對Lamigo最後一次爭冠 是誰寫的神劇本

2019-10-05 07:00

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

2019-10-01 07:00
看更多

熱門文章

驚人！肯亞馬拉松跑者打破2小時障礙 以1小時59分紀錄完賽

2019-10-12 17:10

NBA／再酸柯爾不敢回應莫雷事件 川普：他軟弱且可悲

2019-10-12 16:29

馬拉松／1小時59分40秒完賽 基普喬蓋成功跑進2小時內

2019-10-12 17:10

NBA／鵜鶘威廉森26分 爵士關鍵「干擾球」遭逆轉

2019-10-12 13:05

MLB／桑契斯7.2局無安打 國民完封紅雀奪首勝

2019-10-12 11:38

體操世錦賽／李智凱鞍馬摘銀 我首位連2屆奪牌

2019-10-13 00:14

NBA／詹皇、AD僅上12分鐘 湖人不敵籃網吞2連敗

2019-10-12 21:59

MLB／葛蘭基依舊省話 談洋基：很多好打者

2019-10-12 10:50

NBA／談莫雷事件 球爸：沒好處的話最好閉嘴

2019-10-12 16:21

MLB／國民三王牌+1 紅雀教頭認證桑契斯夠格

2019-10-12 13:39

NBA／安踏停止官方合作 海瓦德代言不受影響

2019-10-12 13:52

中職／彭政閔引退「最終戰」 球迷花錢買到空氣票

2019-10-12 15:56

中職／王柏融現身桃園球場 看前東家打總冠軍賽

2019-10-12 18:47

中職／廖健富代打再見安 猿隊6：5搶首勝

2019-10-12 20:58

NBA／教頭測深度讓安比德休兵 76人仍捕黃蜂

2019-10-12 10:59

中職／總冠軍賽今晚開打 彭政閔生涯首度未先發

2019-10-12 14:44

上海網賽／費德勒罕見遭罰分 賽後記者會拒回應

2019-10-12 13:16

NBA／傳巫師捧破億合約 等待比爾提前續約

2019-10-12 13:15

NBA／伊古達拉若被買斷 沃神：只會考慮洛城兩隊

2019-10-12 17:50

中職／總冠軍賽首戰滿場 觀眾人數史上第2高

2019-10-12 19:58

中職／考量對戰成績讓彭政閔坐板凳 伯納不願多談

2019-10-12 16:23

NBA／熱身賽受傷骨裂 公鹿布萊索開幕戰缺陣

2019-10-12 10:33

NBA／球迷依舊踴躍進場 布魯克林籃網2連勝

2019-10-12 23:09

中職／代打敲追平安 彭政閔成總冠軍賽安打王

2019-10-12 21:39

中職／41歲彭政閔只要出賽 就成台灣大賽第5老

2019-10-12 11:12

中職／兄弟守備狀況多 伯納：G2不會改陣容

2019-10-12 22:39

MLB／薛則也飆6局無安打 國民2連勝紅雀

2019-10-13 07:38

中職／廖健富再見安好嗨 總冠軍賽史上最年輕

2019-10-12 22:04

體操世錦賽／李智凱鞍馬摘銀 台灣史上首位連2屆奪牌

2019-10-13 03:54

體操世錦賽／唐嘉鴻、李智凱 單項再拚牌

2019-10-12 09:51

NBA／籃網缺主將 仍輕取湖人收熱身賽3連勝

2019-10-13 00:52

MLB╱國民不止3巨投 桑契斯7.2局無安打鎖紅雀

2019-10-13 00:41

上海網賽／網壇巨頭紛落馬 男網各大新秀料竄起

2019-10-12 22:59

中職／猿隊經營得好仍易主 黃鎮台感慨又不捨

2019-10-12 17:48

上海網賽／首闖年終賽 西西帕斯樂歪：真的嗎？

2019-10-12 11:45

中職／換左打對李振昌 廖健富代打當英雄

2019-10-12 21:44

中職／拚史上第一 陳俊秀挑戰連3年總冠軍MVP

2019-10-12 09:58

賽事介紹／馬場狂紀錄 簡述世界「三最」賽事！

2019-10-12 14:55

上海網賽／不敵俄國「壞小子」西西帕斯吞對戰5連敗

2019-10-12 19:15

姊妹們跑起來／跑步是我勇敢的決定 遇見更棒的自己

2019-10-12 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top