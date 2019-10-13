中職／尼克斯為猿拚2連勝：小心兄弟左打

2019-10-13 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



尼克斯領銜為猿隊拚奪二連勝。 聯合報系資料照 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

中職總冠軍賽第一戰就演出戲劇化情節，Lamigo桃猿昨晚靠著九局下滿壘時，廖健富代打敲出再見安，以6：5氣走中信兄弟，驚險收下勝利。今天第二戰繼續在桃園棒球場開打，主場的猿隊推出另一位洋投尼克斯先發，盼能延續前役李茲七局失三分的好投。

尼克斯去年台灣大賽為桃猿隊先發兩場，包含第五戰封王，5.2局投球失一分奪勝投，兩場防禦率僅0.77，他認為那兩戰是很好的經驗，了解這裡季後賽和例行賽的不同之處，對今年的準備很有幫助。

和去年交手統一獅不同，今年桃猿隊沒有先保送一勝的優勢，對手也換成中信兄弟。尼克斯本季例行賽對戰中信兄弟12場先發，有5勝4敗、防禦率3.75，他認為中信兄弟打線有許多好的左打，能針對像他這樣的右投拉打，因此需特別小心，「不要讓他們造成傷害。」

今年是尼克斯來台第三年、效力桃猿的第二年，和多數洋投不同，尼克斯不但未被「看破手腳」，還投出新高的29場先發，及11勝9敗、防禦率3.86佳績，他指出原因在於現在比較積極進攻好球帶，並在不同時刻拿出變化球，把投球局數拉長，自然可以呈現優質內容。

尼克斯領銜為猿隊拚奪二連勝，過往歷史來看，總冠軍賽搶下前兩戰的隊伍（包含先保送一勝再贏得第一場），16支當中有14支成為最後贏家；中信兄弟今晚則推出本土投手廖乙忠先發抗敵。