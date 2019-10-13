MLB／薛則也飆6局無安打重演紀錄 國民二連勝紅雀

2019-10-13 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



2013年美聯冠軍賽前兩戰，桑契斯（Anibal Sanchez）與薛則（Max Scherzer）都對紅襪隊投出至少5局無安打，六年後歷史重演，兩人改披國民隊球衣，苦主變成紅雀隊。

繼桑契斯在國聯冠軍賽首戰投出7.2局無安打後，王牌投手薛則今天也投出6局無安打，總計6局僅被敲出一安，無失分，送出11次三振、2次四壞保送，幫助國民以3：1擊敗紅雀，在國聯冠軍賽取得二連勝。

桑契斯與薛則在2013年對同一隊投出至少5局無安打，是大聯盟季後賽史上第一次，今天演出史上第二次，兩次紀錄都由同一組人保有。

薛則今天雖然投出兩次保送，分別在第一局對王寇頓（Kolten Wong）、第六局對佛勒（Dexter Fowler），不過前六局都未被敲安，直到七局上面對第一名打者高史密特（Paul Goldschmidt）才被敲出一壘安打，最終用三振、雙殺投完這局收工。

國民隊靠著泰勒（Michael A. Taylor）在三局上的陽春砲先馳得點，八局上伊頓（Adam Eaton）的二壘安打帶有兩分打點，紅雀隊昨天代打敲出全隊唯一一安的馬丁尼茲（Jose Martinez），今天也代打敲回全隊唯一一分。