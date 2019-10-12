中職／廖健富代打再見安 猿隊6：5搶首勝

2019-10-12 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／即時報導



中職總冠軍賽第1戰，9局下猿隊靠廖健富代打揮出再見安打，猿隊以6：5搶下首勝。 中央社資料照 分享 facebook

中職總冠軍賽第1戰，桃園球場擠進滿場20010名球迷，Lamigo桃猿隊領先到8局，9局上被代打的「恰恰」彭政閔揮出追平二壘打，但兄弟隊牛棚也沒守成，9局下猿隊靠廖健富代打揮出再見安打，猿隊以6：5搶下首勝。

兄弟在第2局率先攻破李茲，陳子豪、岳東華及張志豪接連安打，取得2：0領先。猿隊在2局下就有所回應，林泓育、陳俊秀連續安打，再靠兄弟2次失誤，單局搶下3分超前比數，第3局猿隊靠朱育賢的安打追加2分，將比數拉開為5：3。

兄弟一直到6局上才又有攻勢，生涯5年僅1轟的王威晨，從李茲手中揮出左外野陽春全壘打，也是他在總冠軍賽的首轟，替兄弟追回1分。

生涯最後一次參與總冠軍賽的兄弟「恰恰」彭政閔，此戰沒有先發，中斷生涯10度參與總冠軍賽場場先發紀錄，今天直到9局上才被換上場代打，1出局一、二壘有人時，從陳禹勳手中敲出中外野二壘打，一棒送回2分，將比數扳平，被換上代跑退場時，還獲得猿隊球迷的掌聲。

彭政閔生涯參與57場總冠軍賽「全勤」，累積74支安打也打破張泰山的73安紀錄，成為中職總冠軍賽安打王。

彭政閔這一棒讓先發8局失5分（3分自責分）的洋投紐維拉逃過敗戰，至於猿隊李茲先發7局失3分、送出9次三振，勝投也就此飛掉。

但9局下兄弟製造滿壘局面，猿隊換上廖健富代打，從兄弟終結者李振昌手中揮出右外野方向的再見安打，替猿隊打下首戰勝利。